«Зверский» аппетит: что такое накопленный голод, откуда он берётся и чем опасен

Вы наверняка хотя бы раз попадали в эту ловушку: после долгой диеты, тяжёлой рабочей недели или дня, когда некогда даже пообедать, вдруг настигает зверский аппетит. Кажется, вы готовы съесть всё, что видите, не разбирая вкусов и калорий. А потом — тяжесть, вина и вопрос: «Почему я не мог(ла) остановиться?» Ответ прост: вы столкнулись с явлением, которое диетологи называют накопленным голодом.

«Волчий аппетит»: Что такое накопленный голод

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Накопленный голод — это не просто желание перекусить. Это физиологическая и эмоциональная реакция организма на длительное игнорирование его потребностей. Когда человек долго не ест — сознательно (на диете) или вынужденно (из-за графика) — тело воспринимает это как стресс и включает режим выживания. Мозг получает сигнал: «Мы голодаем!» — и, как только появляется еда, заставляет есть много и быстро, чтобы наверстать упущенное.

Отличие простого голода от накопленного — в интенсивности. Первый подкрадывается постепенно, второй накатывает как цунами: мысли крутятся только вокруг еды, насытиться невозможно, а выбор продуктов чаще всего падает на то, что «запрещено» — сладкое, жирное, мучное.

Почему возникает накопленный голод

Причины могут быть разными, но почти всегда они связаны с нарушением естественного ритма питания или эмоциональным истощением. Диеты и жёсткие ограничения. Когда вы резко сокращаете калории или исключаете целые группы продуктов, организм не видит в этом благо. Он воспринимает это как угрозу и ждёт момента, чтобы восполнить запасы. Именно поэтому после голодовок и «чисток» срывы почти неизбежны.

Когда вы резко сокращаете калории или исключаете целые группы продуктов, организм не видит в этом благо. Он воспринимает это как угрозу и ждёт момента, чтобы восполнить запасы. Именно поэтому после голодовок и «чисток» срывы почти неизбежны. Пропуск приёмов пищи. Особенно вредно отказываться от завтрака: метаболизм не запускается, а тело начинает «копить» энергию впрок. Чем больше перерыв между приёмами пищи, тем сильнее потом накрывает волна аппетита.

Особенно вредно отказываться от завтрака: метаболизм не запускается, а тело начинает «копить» энергию впрок. Чем больше перерыв между приёмами пищи, тем сильнее потом накрывает волна аппетита. Несбалансированное питание. Если в рационе не хватает белков, клетчатки и полезных жиров, чувство сытости держится недолго. Организм быстро «требует добавки», ведь он не получил то, что ему нужно для стабильной работы.

Если в рационе не хватает белков, клетчатки и полезных жиров, чувство сытости держится недолго. Организм быстро «требует добавки», ведь он не получил то, что ему нужно для стабильной работы. Хронический стресс и недосып. Повышенный уровень кортизола делает нас уязвимыми перед едой. Стресс и усталость толкают на быстрые, калорийные перекусы — мозг жаждет мгновенного удовольствия, чтобы компенсировать напряжение.

Повышенный уровень кортизола делает нас уязвимыми перед едой. Стресс и усталость толкают на быстрые, калорийные перекусы — мозг жаждет мгновенного удовольствия, чтобы компенсировать напряжение. Обезвоживание. Мы часто путаем голод и жажду. Иногда достаточно просто выпить стакан воды — и желание есть исчезает.

Мы часто путаем голод и жажду. Иногда достаточно просто выпить стакан воды — и желание есть исчезает. Интенсивные тренировки. Если после физической нагрузки не восполнить энергию, тело «отомстит»: поздним вечером накроет волна неконтролируемого аппетита.

Как отличить накопленный голод от обычного

Фото © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

Простой голод приходит плавно — вы чувствуете лёгкий дискомфорт в желудке, можете подождать и спокойно выбрать, что съесть. Накопленный голод — это вспышка: кажется, что вы умираете от голода прямо сейчас. Возникает тяга к определённым продуктам, чаще всего калорийным, а после еды — не удовлетворение, а усталость и вина. Организм в такие моменты действует инстинктивно: «запасаемся, вдруг снова не дадут поесть». Именно поэтому такие эпизоды часто заканчиваются перееданием.

Чем опасен накопленный голод

Переедание и проблемы с ЖКТ. Организм получает слишком большой объём пищи за короткое время. Это вызывает тяжесть, вздутие, боли и даже может спровоцировать гастрит. Замедление обмена веществ. Тело, пережив голод, делает вывод: «запасы надо беречь». Оно начинает откладывать жир «на чёрный день», и вес растёт, даже если вы едите немного. Психологическая зависимость от еды. После срыва часто приходят чувство стыда и желание «наказать себя» новой диетой. Так формируется замкнутый круг: ограничение перерастает в срыв, из-за этого появляется вина, и, как следствие, человек ставит себе ещё большее ограничение. Энергетическое истощение. Постоянные качели «голод – переедание» истощают нервную систему. У человека снижается концентрация, появляются раздражительность, апатия, бессонница.

Как предотвратить накопленный голод

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Okrasiuk

Бороться с ним можно, но не силой воли, а заботой о себе. Это не про контроль, а про восстановление доверия к телу. Регулярное питание. Старайтесь есть каждые 3–4 часа, не пропуская завтрак. Это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и не доводить себя до крайности. Если день плотный, берите с собой перекус: йогурт, орехи, фрукт.

Старайтесь есть каждые 3–4 часа, не пропуская завтрак. Это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и не доводить себя до крайности. Если день плотный, берите с собой перекус: йогурт, орехи, фрукт. Сбалансированный рацион. Добавляйте белок в каждый приём пищи — он надолго даёт сытость. Не избегайте жиров: авокадо, оливковое масло, орехи, рыба делают рацион не только вкусным, но и полезным. Ешьте больше овощей и цельнозерновых круп — клетчатка регулирует аппетит.

Добавляйте белок в каждый приём пищи — он надолго даёт сытость. Не избегайте жиров: авокадо, оливковое масло, орехи, рыба делают рацион не только вкусным, но и полезным. Ешьте больше овощей и цельнозерновых круп — клетчатка регулирует аппетит. Осознанное отношение к еде. Ешьте медленно, без телефона и телевизора. Слушайте тело: вы действительно голодны или просто устали и ищете утешения? Если чувствуете, что наелись, остановитесь, даже если на тарелке осталась еда.

Ешьте медленно, без телефона и телевизора. Слушайте тело: вы действительно голодны или просто устали и ищете утешения? Если чувствуете, что наелись, остановитесь, даже если на тарелке осталась еда. Поддержание водного баланса. Иногда голод — это всего лишь сигнал жажды. Выпейте стакан воды и подождите 10 минут. Если чувство голода не исчезло, поешьте.

Иногда голод — это всего лишь сигнал жажды. Выпейте стакан воды и подождите 10 минут. Если чувство голода не исчезло, поешьте. Здоровый сон и антистресс. Хронический недосып повышает уровень гормонов голода (грелина) и снижает уровень гормона сытости (лептина). Спите хотя бы 7–8 часов. А чтобы снимать стресс, выбирайте не еду, а прогулки, дыхательные практики, йогу, музыку.

Хронический недосып повышает уровень гормонов голода (грелина) и снижает уровень гормона сытости (лептина). Спите хотя бы 7–8 часов. А чтобы снимать стресс, выбирайте не еду, а прогулки, дыхательные практики, йогу, музыку. Не запрещайте себе «вредности». Полный запрет рождает желание нарушить. Позвольте себе немного шоколада или любимого пирога, но без чувства вины. Еда должна быть частью радости, а не системой наказаний.