5 причин, почему осенью волосы сыплются как листья с деревьев и что с этим можно сделать

Замечали, что с приходом осени расчёска превращается в настоящее поле боя? Волосы остаются на подушке, забивают слив в ванной и цепляются за одежду. Мы разобрались, почему наш организм решает устроить листопад прямо на голове именно в сентябре-октябре, и выяснили у трихологов, как остановить это безобразие. Спойлер: дело не только в авитаминозе, как многие думают.

Витамин D ушёл в отпуск вместе с солнцем

Осеннее выпадение волос: причины сезонной потери и методы лечения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotoHelin

Летом мы купались в солнечных лучах, а наш организм усердно производил витамин D. Осенью солнце становится редким гостем, небо затягивают тучи, и выработка этого важнейшего витамина резко падает. А ведь именно витамин D отвечает за здоровье волосяных фолликулов и нормальный рост волос. Когда его не хватает, фолликулы впадают в своеобразную спячку и начинают массово отпускать волосы в свободное плавание. Добавьте к этому тот факт, что мы начинаем кутаться в шапки и капюшоны, полностью блокируя доступ даже тех скудных лучей, которые пробиваются сквозь облака. Получается замкнутый круг: солнца мало, голова постоянно закрыта, витамина D катастрофически не хватает. Трихологи рекомендуют в осенний период обязательно сдать анализ на уровень этого витамина и при необходимости начать принимать добавки. Только не назначайте их себе сами — передозировка витамина D тоже ничего хорошего не принесёт.

Организм переходит в режим энергосбережения

Осень для нашего тела — это сигнал готовиться к зиме. Обменные процессы замедляются, организм начинает экономить ресурсы. И первое, от чего он готов отказаться, — это «необязательные» функции вроде роскошной шевелюры. Логика простая: выживание важнее красоты. Метаболизм замедляется, кровообращение в коже головы ухудшается, волосяные луковицы получают меньше питания и кислорода. В результате волосы слабеют, истончаются и начинают выпадать. Причём это абсолютно естественный процесс, заложенный эволюцией. Наши предки тоже теряли часть волос осенью — так природа готовила их к холодам. Правда, у них потом вырастал более плотный зимний волосяной покров, а у нас, избалованных цивилизацией, этот механизм работает не так чётко. Чтобы помочь организму, трихологи советуют делать массаж головы мягкой щёткой — это улучшает кровообращение и пробуждает ленивые фолликулы. Только не переусердствуйте: агрессивный массаж может повредить и без того ослабленные волосы.

Гормоны устраивают осеннюю перестройку

Выпадение волос осенью у женщин: что делать и как остановить процесс. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jane Nadezhina

Смена сезонов — это не только про погоду, но и про серьёзные гормональные колебания. Уменьшение светового дня влияет на выработку мелатонина, серотонина и других гормонов, которые косвенно управляют состоянием волос. Добавьте сюда классический осенний стресс: конец отпусков, начало учебного года, возвращение к напряжённому рабочему графику. Стресс повышает уровень кортизола, который буквально выталкивает волосы из фолликулов раньше времени.

Особенно заметно это у женщин — их гормональная система более чувствительна к внешним изменениям. Пасмурная погода, дожди, серое небо — всё это влияет на настроение и гормональный фон. Организм воспринимает эти изменения как стресс и реагирует соответственно. Если осеннее выпадение волос сопровождается резкими перепадами настроения, нарушениями цикла или другими странными симптомами, стоит проверить гормоны. Иногда осень просто обостряет скрытые проблемы, которые летом не давали о себе знать.

Летнее солнце отомстило с опозданием

Помните, как здорово вы загорали всё лето? Ваши волосы тоже это помнят, и осенью они предъявляют счёт. Ультрафиолет, солёная морская вода, хлорка в бассейне, горячий воздух — всё это летом накапливается и разрушает структуру волос. Они становятся сухими, ломкими, повреждёнными. Но эффект проявляется не сразу, а именно осенью, когда волосы массово переходят в фазу выпадения. Получается, что мы теряем не здоровые волосы, а уже мёртвые — те, которые были убиты ещё летом, но продолжали висеть на голове.

К этому добавляется термическое насилие феном. Осенью мы моем голову чаще из-за головных уборов и используем горячую сушку, чтобы не выйти на улицу с мокрыми волосами. Фен на максимальной мощности довершает начатое летним солнцем дело. Трихологи настаивают: сократите время сушки горячим воздухом до минимума, переключите фен на холодный режим или хотя бы на средний. Да, сохнуть волосы будут дольше, зато останутся на голове, а не на расчёске.

Простуды и антибиотики бьют по волосам

Почему волосы сильно выпадают в осенний период: объяснение трихологов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Estonia Photography

Осень — сезон ОРВИ, гриппа и других радостей жизни. Каждая простуда — это удар по иммунитету и стресс для организма. А если болезнь серьёзная и приходится пить антибиотики, волосы страдают ещё сильнее. Сильнодействующие препараты нарушают баланс микрофлоры, ухудшают усвоение витаминов и минералов. Плюс обостряются хронические проблемы с желудочно-кишечным трактом, а здоровье волос напрямую зависит от того, насколько хорошо работает пищеварение. Если кишечник не усваивает питательные вещества, можете хоть тоннами есть витамины, но толку не будет. Волосяные фолликулы недополучают нужные элементы и реагируют единственным доступным способом: перестают держать волосы.

Особенно опасны затяжные осенние простуды, когда человек неделями ходит полубольным, пьёт лекарства горстями и надеется, что само пройдёт. Не пройдёт. Пройдут волосы, причём в большом количестве. Если осенью вы переболели чем-то серьёзным, будьте готовы к тому, что через пару недель волосы начнут сыпаться активнее обычного. Это нормальная реакция организма, но контролировать процесс всё равно нужно.