Видновские врачи удалили огромную миому 42-летней пациентке, и теперь она готовится к первой беременности

Врачи Видновского перинатального центра успешно провели операцию по удалению гигантской миомы у 42-летней женщины. Новообразование весом 965 граммов увеличило матку до размеров, сопоставимых с 19 неделями беременности, вызвав аномально-маточное кровотечение и тяжёлую анемию.

«Мы выбрали лапаротомический метод через небольшой разрез на передней брюшной стенке. Малоинвазивное вмешательство было невозможно из-за размера и локализации узлов. Операция прошла успешно, репродуктивная функция сохранена», — рассказал акушер-гинеколог Энкир Соваев.

Пациентка уже выписана домой и планирует первую беременность после восстановления. Врачи также напомнили, что миомы растут из мышечной ткани матки, и без своевременного лечения могут приводить к серьёзным осложнениям, поэтому важны регулярные осмотры и УЗИ.

Ранее в Подмосковье врачи Королёвской больницы провели уникальную хирургическую операцию по удалению гигантской злокачественной опухоли, вес которой превышал 20 кг. За медицинской помощью обратилась 46-летняя женщина, жаловавшаяся на резкое увеличение объёма живота и общую слабость.