Путин поблагодарил российских хирургов за профессионализм и верность врачебной клятве

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XVI Съезда хирургов, выразив глубокую признательность за их поистине подвижнический труд и непоколебимую верность врачебной клятве и долгу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что на этой встрече ведущие отечественные и зарубежные специалисты будут обсуждать важнейшие профессиональные вопросы, делиться бесценным опытом и знакомиться с передовыми разработками и методиками. Путин подчеркнул, что это имеет колоссальное значение, ведь от широкого внедрения перспективных хирургических технологий, модернизации профильных отделений и кафедр, эффективной подготовки молодых врачей во многом зависит повышение качества отечественной медицины, а значит своевременная и действенная помощь пациентам.

Президент охарактеризовал хирургию как призвание, требующее исключительных знаний, мастерства и ответственности. Он также выразил особую благодарность хирургам, чья работа связана со спасением жизней в экстренных ситуациях, включая полевые условия и зоны бедствий.

«Ваше мужество, самоотверженность, готовность незамедлительно прийти на помощь возвращают людям здоровье и саму жизнь», — говорится в телеграмме главы государства.

Он также выразил уверенность, что представленные на съезде предложения и советы будут внедрены в лечебную практику, а также внесут вклад в прогресс хирургии, способствуя укреплению международных связей и сотрудничества.

