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Специальная военная операция (СВО)

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20 марта, 14:42

«Время шло на минуты»: В Курской области бойцу СВО сделали операцию на открытом сердце

В полевом госпитале Курской области бойцу СВО сделали операцию на открытом сердце

В Курской области врачам удалось спасти бойца СВО со смертельным ранением. Специалисты провели успешную операцию на открытом сердце.

«Я могу одно сказать: если бы эта операция не была выполнена, то человек однозначно бы не доехал до следующего этапа эвакуации. И, соответственно, время шло действительно на минуты, и любое промедление могло вызвать остановку сердца и гибель раненого», — рассказал ТАСС врач-хирург с позывным Ланцет, проводивший операцию.

Медицинская группа приняла с передовой пациента в крайне тяжёлом состоянии с ранением сердца. Врачи зафиксировали у него тампонаду перикарда (скопление жидкости. — Прим. Life.ru), при этом у него показывало давление сорок на ноль. Тогда же было принято решение проводить экстренную операцию.

«В течение буквально пяти минут он просто феерично провёл фенестрацию (надрез для удаления жидкости. — Прим. Life.ru) перикарда. <…> Да, это операция на сердце, она жизнеспасающая. Её нужно сделать прямо сейчас, незамедлительно, не откладывая ни в коем случае. Промедление грозит смертью», — отметил коллега хирурга.

Пациент в настоящее время стабилен, его артериальное давление пришло в норму, и в удовлетворительном состоянии его транспортировали на лечение в Москву.

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Shutterstock / FOTODOM / Anton Tkachenko

Мария Любицкая
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