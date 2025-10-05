Хирурги в зоне СВО вручную запустили сердце раненому бойцу, вскрыв грудную клетку

Военные медики спецподразделения «Ахмат» и 4-й бригады провели уникальную операцию по спасению российского военнослужащего с остановкой сердца после осколочного ранения. Об этом рассказала анестезиолог военного госпиталя с позывным Герда.

«Наверное, такой из самых запоминающихся случаев — когда достали огромный осколок из сердца. Бойца уже к нам привезли с остановкой сердца. Мы завезли его в операционную, проводили реанимацию полчаса. Думали, что ничего не получится, но его, можно сказать, оживили. Сердце застучало», — поделилась Герда в беседе с РИА «Новости».

По её словам, врачам пришлось прибегнуть к экстренным мерам, чтобы спасти жизнь военного. После безуспешной непрямой сердечно-лёгочной реанимации, было принято решение о проведении прямой стимуляции сердечной мышцы путём ручного массажа после вскрытия грудной клетки.

Ранее сообщалось, что в Курской области врачам удалось спасти бойца СВО со смертельным ранением. Специалисты провели успешную операцию на открытом сердце. Любое промедление могло обернуться летальным исходом для военнослужащего.