Даже не подозревал об опасности: Российские врачи спасли бойца СВО от разрыва аневризма

Орловские хирурги спасли бойца СВО от разрыва аневризма
В городе Орёл медики городской больницы имени Семашко успешно провели первую операцию по участника специальной военной операции от разрыва аневризма. О том, как прошла процедура рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.
«У 44-летнего Павла аневризма сосудов головного мозга стала случайной диагностической находкой. Её выявили во время компьютерной томографии. Лечение в больнице он проходил в связи с последствиями контузии, полученной в ходе СВО. Какая опасность таится у него в голове, Павел даже не предполагал», — говорится в сообщении.
Медики отметили, что военнослужащий, неоднократно рисковавший жизнью на фронте, мог погибнуть от разрыва аневризмы в гражданских условиях. Для проведения уникальной операции пациента перевели в нейрохирургическое отделение. Врачи выполнили эмболизацию полости аневризмы микроспиралью, которая вводилась через сосуд нижней конечности. После успешного проведения вмешательства пациент был выписан на амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что в Курской области врачам удалось спасти бойца СВО со смертельным ранением. Специалисты провели успешную операцию на открытом сердце. Любое промедление могло обернуться летальным исходом для военнослужащего.