Простой советский продукт оказался полезнее дорогой омега-3, выяснили учёные

Британские исследователи обнаружили, что сочетание кефира с пищевыми волокнами значительно эффективнее борется с воспалительными процессами в организме, чем отдельный приём омега-3 кислот или пребиотиков. Об этом свидетельствуют результаты научной работы, опубликованные в Journal of Translational Medicine.

Специалисты Университета Ноттингема в ходе шестинедельного эксперимента установили, что только комбинация ферментированного кефира с пребиотической клетчаткой обеспечивает устойчивое снижение маркеров воспаления в крови.

Учёные объясняют этот эффект синергическим взаимодействием компонентов: пищевые волокна создают оптимальную среду для развития полезных микроорганизмов из кефира, усиливая выработку противовоспалительных соединений.

По словам авторов исследования, такой синбиотический подход открывает новые возможности в профилактике и терапии хронических воспалительных заболеваний.

