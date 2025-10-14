Сектор Газа
14 октября, 11:17

Учёные вычислили три самые полезные специи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Denis

Употребление даже небольших количеств чёрного перца, корицы и гвоздики способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и защите клеток от повреждений. Такие данные были получены исследователями из Университета штата Айдахо, сообщает журнал Nutrients.

Полифенолы, представляющие собой группу соединений с мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, играют ключевую роль в этих положительных эффектах. Они помогают бороться с окислительным стрессом, улучшают состояние сердца и сосудов, а также влияют на метаболизм и старение.

В эксперименте приняли участие 212 взрослых человек, которые заполнили анкету о частоте использования 27 различных специй и трав. Эти сведения затем сопоставили с данными о концентрации полифенолов из авторитетной базы Phenol-Explorer.

Анализ продемонстрировал, что в среднем участники получали около 680 мг полифенолов ежемесячно только из приправ, что может достигать 12% от общего объёма потребления этих веществ. Наибольшую долю в поступлении биоактивных соединений обеспечили именно чёрный перец, корица и гвоздика, отличающиеся исключительно высоким содержанием полифенолов.

Учёные обратили внимание на то, что при оценке питания в научных работах специи часто игнорируются, что приводит к занижению расчётного уровня потребления антиоксидантов. В то же время, по их словам, добавление приправ в блюда является легким способом повысить питательную ценность рациона, не увеличивая его калорийность.

Ранее Life.ru перечислил список полезных для организма приправ. Полезные свойства корицы весьма многогранны. Эта специя, насыщенная питательными элементами, помогает стабилизировать уровень сахара, укрепляет сердечно-сосудистую систему и снимает воспаления. Также она положительно влияет на мозг, усиливая его активность и когнитивные возможности.

Александра Мышляева
