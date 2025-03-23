«Экскременты и слюни»: Медик рассказала о мерзких свойствах специй, купленных с рук

Покупать специи в сомнительных местах и с рук — это русская рулетка. Нужно понимать, где выращивались сами специи, кто их делал. Часто их срывают в жарких, тёплых краях, где, во-первых, пыль, насекомые, а во-вторых, неизвестно, какими руками их срывали и в какую тару помещали. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Медик добавила, что дело ещё и в сроке годности, потому что в специях есть эфирные масла, которые окисляются и становятся канцерогенными. А так они собирают всё, что есть на полу, в пыли. Там и слюна, и все остальные биологические жидкости, отметила эксперт.

Поэтому всё, что есть на земле, на полу, в высушенном виде — различные экскременты, насекомые и не только, — всё это, естественно, попадает вместе с пылью в эти мешки и, соответственно, на специи. Врач-диетолог Елена Соломатина

Она отметила, что у многих народов, особенно у гостей столицы, свои представления о гигиене. Их организм адаптировался к ряду микробов, которые для них абсолютно привычны и нормальны, — никто не заболевает. Есть ряд патогенов, которые вызывают у нас различные расстройства, в том числе кишечника. Кроме того, в специях могут быть и вирусы, если кто-то проходил, трогал специи, до этого почесал нос, высморкался или покашлял на них.

«Очень много разных микотоксинов, которые, попадая в организм, могут вызывать разные реакции. Какие-то вызывают реакцию сразу, какие-то — не сразу. Человек может даже не связать это, так как уже пройдёт инкубационный период. Кто-то спишет это на магнитные бури, весну, недостаток витаминов, асфальт — на всё что угодно. Поэтому покупать специи в таких местах — это очень-очень рискованно», — заключила врач.