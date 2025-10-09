Эффект плацебо: Роскачество выявило нарушения в составе БАДов с омега-3

Роскачество проверило биологически активные добавки с омега-3 и обнаружило, что в большинстве из них количество полезных веществ значительно ниже, чем указано на упаковке. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

БАДы содержат меньше важных элементов, чем заявлено на этикетке. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Проверка показала, что содержание омега-3-жирных кислот оказалось ниже заявленного у добавок торговых марок «Тымлатский РК», Biopharma, «Здравсити.ру», Moloday, Supplnorm и Velife. Также выяснилось, что уровень эйкозапентаеновой кислоты, которая необходима для поддержания сердечно-сосудистой системы и иммунитета, не соответствует маркировке у четырёх брендов — Moloday, 1Win, Supplnorm и Velife.

Докозагексаеновой кислоты, отвечающей за память и когнитивные функции, оказалось меньше нормы у семи производителей, включая LeafToGo и Biopharma. В некоторых случаях полезного вещества оказалось менее 10% от заявленного.

Ранее стало известно, что биологически активные добавки становятся важной частью рациона современного человека, особенно при малоподвижном образе жизни. Основная проблема питания сегодня заключается не в нехватке калорий, а в дефиците жизненно необходимых нутриентов. Людям, ведущим сидячий образ жизни, вроде офисных работников или исследователей, достаточно 2200–2300 килокалорий в день, и набрать их несложно даже при однообразном питании.