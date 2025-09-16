Геннадий Онищенко раскрыл, как БАДами закрыть пробелы в питании

Биологически активные добавки стали необходимым элементом для поддержания здоровья современного человека, ведущего малоподвижный образ жизни. Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал об этом в интервью Life.ru.

По его словам, ключевая проблема питания сегодня — не в недостатке калорий, а в дефиците важных для организма нутриентов. Офисный сотрудник или ученый тратит около 2200–2300 килокалорий в сутки, и набрать это количество легко даже с помощью простой и однообразной еды.

«Например, можно есть макароны с котлетой неделю подряд и сытым чувствовать себя будет человек, но организм — нет. В рационе таких людей часто не хватает строительных материалов для организма. Калорий может быть достаточно, но без нужных нутриентов человек будет чувствовать себя плохо. Поэтому грамотное питание сегодня обязательно включает применение БАДов как дополнение к основному рациону», — сказал Онищенко.

Эксперт разделил БАДы на два типа. К первым он отнёс нутрицевтики, которые служат для восполнения дефицита в пище важных веществ (белковые концентраты, витамины, минералы). Ко второму — парафармацевтики. Они включают в себя малые дозы веществ, схожих с лекарственными (например, успокаивающие травяные экстракты).

Специалист также отметил, что особую роль БАДы играют в поддержке пациентов с тяжелыми заболеваниями. Как отмечалось на недавнем московском форуме по онкологии, специально подобранные добавки помогают больным восполнить дефицит микроэлементов и легче переносить химиотерапию, улучшая общее состояние. Онищенко также подчеркнул, что витамины невозможно «накопить про запас», поэтому их ежедневный прием в необходимой дозе критически важен.

При этом академик предупредил о рисках на нерегулируемом рынке, где встречаются подделки и добавки с запрещенными веществами. Яркий пример — снятие спортсменов с соревнований из-за некачественных БАДов, содержащих допинг.

«Главное — использовать их осознанно, не поддаваться панике и не верить необоснованным страхам. Нужно проводить информативную и профессиональную работу, чтобы люди понимали: это не чудодейственные лекарства, а средства для поддержания здоровья при сбалансированном питании», — заключил специалист.