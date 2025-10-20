Опубликованы участники пленарного заседания конгресса «Национальное здравоохранение»

В Национальном центре «Россия» 22 октября состоится торжественное открытие и пленарное заседание 4-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение». Гостей мероприятия объявили организаторы.

Модератором пленарного заседания «Новая модель охраны здоровья – 2040: переход от реактивной к предиктивной медицине» выступит глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В мероприятии примут участие мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Денис Логунов.

Как отмечается в пресс-релизе, здравоохранение исторически развивалось преимущественно как система, нацеленная на борьбу с уже возникшими заболеваниями, однако сегодня, в XXI веке, появление новых технологий открывает широкие горизонты внедрения для принципиально нового подхода к управлению здоровьем человека, базирующемся на персонифицированной и предиктивной медицине. Врачи получают возможность прогнозировать потенциальные проблемы здоровья человека, в том числе в самом раннем возрасте, даже задолго до его рождения, и оперативно вмешиваться, снижая вероятность серьёзных осложнений.

Катализатором этого выступают не только новые медицинские приборы, но и инновационные для сферы здравоохранения цифровые технологии — активное развитие искусственного интеллекта, внедрение методов анализа больших данных, носимые устройства. Кроме того, уже сейчас достижения медицинской науки позволяют мыслить совершенно иными категориями в отношении здоровья человека — генетический скрининг, персонифицированная генная терапия и другие технологии позволяют предотвратить самые редкие и тяжёлые заболевания.

Координация усилий разных отраслей экономики и государственных органов выводит здравоохранение далеко за пределы традиционных границ, превращая его в систему, ориентированную на нужды каждого конкретного человека. Организаторы мероприятия утверждают, что произошла смена парадигмы: всё больше смещается акцент с оказания помощи в сторону предиктивной персонифицированной медицины. Тем не менее важным вопросом остаётся грамотная реализация этого процесса и оптимальное использование имеющихся инструментов.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве 22–23 октября 2025 года пройдёт четвёртый Национальный конгресс «Национальное здравоохранение», организованный Минздравом России и фондом Росконгресс. Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, мероприятие станет ключевой площадкой для презентации достижений субъектов РФ и обсуждения перехода к предиктивной модели медицины. В программу включены треки по кадровому обеспечению, цифровизации и здоровому питанию, где участники рассмотрят применение искусственного интеллекта, подготовку медицинских кадров для регионов и меры поддержки врачей при освоении новых технологий. Также запланированы сессии, посвящённые реализации национальных проектов в области онкологии, кардиологии, реабилитации и борьбы с ожирением.