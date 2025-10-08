Российские учёные опередили коллег с Запада, но Нобелевку в медицине дали не им

В России давно ведутся исследования по вопросу иммунной толерантности, наши учёные находят способы подавлять «неправильный» иммунный ответ, хотя Нобелевскую премию именно за эти изыскания на днях вручили специалистам из США и Японии. Об этом Life.ru рассказал и. о. завлабораторией механизмов иммунотолерантности отдела молекулярных технологий Центра доклинических трансляционных исследований имени Э.М. Когана Пироговского университета Иван Звягин.

«Работы в области понимания механизмов иммунологической толерантности, развития аутоиммунных состояний и разработки способов их подавления ведутся и в нашей стране. <...> В ряде научных и клинических центров в стране, включая Пироговский университет, ведутся работы по разработке способов терапии аутоиммунных заболеваний с использованием способности регуляторных Т-клеток специфически подавлять «неправильный» иммунный ответ», — пояснил учёный.

По его словам, среди «призёров» премии по медицине за 2025 год вполне мог оказаться и выпускник МБФ Пироговского университета Александр Руденский, который внёс очень весомый вклад в понимание механизмов функционирования регуляторных Т-клеток. Профессор добавил, что в России продолжают двигаться в данном направлении. Так, активно изучается механизм патогенеза диабета первого типа, системной красной волчанки, спондилоартропатий, а именно — уточняется роль цитотоксических и хелперных популяций Т-клеток при этих заболеваниях.

По мнению Звягина, разработки, за которые была в этом году вручена Нобелевская премия в медицине, действительно заслуживают внимания, хотя Россия давно занимается таким вопросом. Учёные открыли один из ключевых генов, регулирующих способность клеток иммунной системы подавлять иммунный ответ против антигенов собственного организма. Важность системы периферической толерантности трудно переоценить, добавил профессор. Это тот самый механизм, который в подавляющем большинстве случаев предотвращает развитие аутоиммунных заболеваний, позволяя иммунной системе успешно защищать наш организм от патогенов.

«Нарушение периферической толерантности как раз и приводит к развитию различных аутоиммунных процессов, в том числе таких тяжёлых, как рассеянный склероз, диабет первого типа, системная красная волчанка и многих других заболеваний. В настоящее время появляется всё больше и больше сведений о роли аутоиммунных реакций во многих хронических и неизлечимых заболеваниях», — подытожил собеседник Life.ru