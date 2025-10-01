4-й конгресс Национальное здравоохранение пройдёт в Москве 22-23 октября

На официальном сайте опубликована деловая программа четвёртого Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение», который пройдёт в Москве 22–23 октября 2025 года. Организаторами мероприятия выступят Минздрав России и Фонд Росконгресс при организационной поддержке ЦНИИОИЗ.

«Деловая программа конгресса «Национальное здравоохранение» отражает ключевые направления развития отрасли: это и вопросы реализации национальных проектов, управление инфраструктурой, повышение качества медицинской помощи и уровня удовлетворённости граждан, развитие человеческого капитала, цифровизация. Четвёртый год подряд Конгресс является флагманской площадкой презентации достижений в области здравоохранения субъектов Российской Федерации. Пленарная сессия отразит основной вектор развития отечественной медицины — мы переходим к новой модели охраны здоровья, от реактивного подхода мы движемся в сторону предиктивной медицины», — отметил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

В программу включены треки, посвящённые кадровому обеспечению здравоохранения, цифровизации и правильному питанию. Участники обсудят роль медицинских вузов в подготовке специалистов для регионов, применение искусственного интеллекта в клинической практике и меры поддержки врачей при освоении новых технологий. Отдельное внимание уделят трансформации питания как элементу государственной политики в сфере охраны здоровья.

В рамках конгресса запланированы пленарные сессии о переходе к предиктивной медицине и значении рациона для здоровья нации. Также участники рассмотрят ход реализации федеральных проектов, включая онкологию, кардиологию, реабилитацию и борьбу с лишним весом.

Ранее Life.ru рассказывал, что 9 и 10 октября в Москве пройдёт Всероссийская научная конференция «Театр Александра Таирова». Мероприятие организовано в честь 140-летия театрального режиссёра, его организуют ГИТИС и столичный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина.