Life.ru выяснил, какие «полезные» продукты для диеты незаметно добавляют кг

Многие продукты, которые кажутся лёгкими и полезными, на деле могут незаметно добавлять лишние килограммы. Одной из главных ловушек для тех, кто следит за весом, являются фруктовые соки. Об этом Life.ru рассказала врач-терапевт и диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

«В 100 мл напитка может содержаться до 15 г углеводов — это примерно три чайные ложки сахара. Если выпить обычный стакан объёмом 350 мл, организм получит до десяти ложек сахара. При регулярном употреблении такая доза способна привести к набору веса и сбоям обмена веществ», — предупреждает эксперт.

Замороженные смузи тоже не так безвредны, как кажутся. Даже при полезном составе в них часто содержится слишком много сахара, что сводит пользу на нет.

Не стоит обольщаться и по поводу роллов. Большую часть их состава составляет рис — источник быстрых углеводов. Порция популярных роллов «Калифорния» или «Филадельфия» весом около 250 г может содержать до 500 килокалорий. Поэтому такие блюда лучше есть утром или в обед, ужин же следует сделать более лёгким. При постоянном употреблении блюд с высоким содержанием углеводов — пасты, плова, лазаньи, макарон с соусами — риск набора веса значительно возрастает.

Также не стоит увлекаться готовыми завтраками: мюсли, хлопья и гранола нередко кажутся диетическими, но содержат много сахара, орехов и злаков, обжаренных в мёде или сиропе. Всё это делает их весьма калорийными.

«Конечно, полностью исключать такие продукты не нужно. Главное — знать меру. Если употреблять их разумно и следить за общим количеством калорий, никакого вреда фигуре не будет. Но при злоупотреблении даже самые «полезные» блюда могут стать причиной лишнего веса», — заключает собеседница Life.ru

Ноябрь — самый опасный месяц для фигуры из-за «осенней зажировки». Life.ru делится шестью правилами от диетологов, которые помогут не набрать вес перед зимой, как это уже сделал манул Тимофей.