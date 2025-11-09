Life.ru выяснил, кому лучше отказаться от красного мяса, а кому — ограничить

Многие уверены, что красное мясо больше вредит организму, чем приносит пользы. В последнее время всё чаще раздаются призывы полностью исключить его из рациона. Однако, как подчёркивает врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева, необходимо различать натуральное красное мясо и промышленные мясные продукты — колбасы, сосиски и другие переработанные изделия. Во время общения с Life.ru эксперт рассказала о том, какое влияние на организм оказывают эти продукты, и кому лучше отказаться от их употребления.

По словам врача, от колбас, сосисок и аналогичных изделий следует отказаться всем без исключения вне зависимости от возраста, поскольку они содержат избыточное количество соли, жиров и консервантов без какой-либо питательной ценности.

Что касается натурального мяса, то, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), людям старше 50 лет стоит ограничить его употребление — не чаще одного раза в месяц. В остальное время предпочтительнее получать белок из других источников — рыбы, птицы, молочных и растительных продуктов. Оксана Михалева Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук

Такое ограничение, как заметила специалист, обусловлено рядом объективных причин. Во-первых, красное мясо содержит значительное количество холестерина. С возрастом риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается, поэтому чрезмерное употребление такого мяса может ускорить эти процессы и повысить вероятность инфаркта или инсульта.

Во-вторых, при переваривании этого продукта в кишечнике образуются канцерогенные соединения. Молодой организм обычно справляется с их выведением, но с годами защитные механизмы ослабевают, что повышает риск развития онкологических заболеваний, особенно рака кишечника.

«Не меньшую роль играет способ приготовления мяса. В отварном виде в нём содержится гораздо меньше вредных веществ, чем в жареном или приготовленном на открытом огне. Поэтому, например, шашлыки из красного мяса можно назвать наиболее небезопасным вариантом», — отмечает собеседница Life.ru.

По классификации ВОЗ и Международного агентства по изучению рака, натуральное красное мясо относится ко второй группе канцерогенной опасности, тогда как переработанные мясные продукты — к первой, наиболее опасной категории.

Дополнительный риск связан с высоким содержанием пуринов, которые повышают уровень мочевой кислоты и могут способствовать развитию подагры, заболеваний суставов и мочекаменной болезни, особенно у людей старшего возраста.

«Нельзя забывать и о высокой калорийности красного мяса. С возрастом обмен веществ замедляется, а склонность к набору веса увеличивается, что делает частое употребление такого продукта нежелательным», — предупреждает эксперт.

Однако полностью исключать красное мясо из рациона не рекомендуется. Оно остаётся важным источником незаменимых аминокислот и легкоусвояемого железа, особенно необходимого женщинам, детям и активным мужчинам. Для людей младше 50 лет допустимо употребление 1-2 раза в неделю, предпочтительно в отварном, тушёном или запечённом виде.

