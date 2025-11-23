Россия и США
23 ноября, 12:14

Витаминное меню: Что есть осенью, чтобы не болеть

Составлен список продуктов для борьбы с осенней нехваткой витаминов

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Сливочное масло помогает снизить риск дефицита витаминов А, Е, D и K, а хлеб — минералов и аминокислот, заявил директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика И.А. Рогова Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов. По его словам, организм не способен запасать микронутриенты впрок, поэтому они должны регулярно поступать с пищей.

«Хлеб сегодня обогащают витаминами, минералами и аминокислотами для повышения его пищевой ценности. В изделия добавляют витаминно-минеральные комплексы или натуральные растительные добавки», — отметил учёный в беседе с «Газетой.ru».

Он подчеркнул, что в холодное время года особенно важно восполнять дефицит витамина D через обогащённые молочные продукты, готовые коктейли и сливочное масло. Среди кисломолочных продуктов следует обратить внимание на напитки, обогащённые сывороточными белками, пребиотиками и биологически активными веществами.

При этом сливочное масло в больших количествах может быть вредным из-за высокого содержания насыщенных жиров и холестерина. Здоровому человеку следует употреблять около 10-20 граммов продукта в день. К слову, даже кондитерские изделия могут быть полезными, если производители добавляют в них высокоактивные формы витаминов группы В, используя в качестве обогатителей соединения пиридоксин, метилфолат и метилкобаламин.

Ранее кардиолог раскрыл скрытые и опасные симптомы сердечной недостаточности. Эксперт рекомендовал минимизировать соль в рационе. Кроме того, названы лучшие источники железа для организма. А ещё врач рассказал, как по‑настоящему укрепить иммунитет осенью.

