Витаминное меню: Что есть осенью, чтобы не болеть

Сливочное масло помогает снизить риск дефицита витаминов А, Е, D и K, а хлеб — минералов и аминокислот, заявил директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика И.А. Рогова Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов. По его словам, организм не способен запасать микронутриенты впрок, поэтому они должны регулярно поступать с пищей.

«Хлеб сегодня обогащают витаминами, минералами и аминокислотами для повышения его пищевой ценности. В изделия добавляют витаминно-минеральные комплексы или натуральные растительные добавки», — отметил учёный в беседе с «Газетой.ru».

Он подчеркнул, что в холодное время года особенно важно восполнять дефицит витамина D через обогащённые молочные продукты, готовые коктейли и сливочное масло. Среди кисломолочных продуктов следует обратить внимание на напитки, обогащённые сывороточными белками, пребиотиками и биологически активными веществами.