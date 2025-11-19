Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 ноября, 08:45

Диетолог раскрыла неочевидную пользу свёклы

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Свёкла обладает значительными полезными свойствами, связанными с улучшением кровообращения и детоксикацией организма, заявила в беседе с «Радио 1» диетолог Наталья Павлюк. По её словам, корнеплод содержит нитраты и пищевые волокна, которые способствуют улучшению кровотока, выведению токсинов и нормализации состояния ЖКТ.

Свёкла является низкокалорийным продуктом, что делает его ценным компонентом диетического питания. А природная сладость овоща позволяет разнообразить рацион людей, следящих за фигурой, без ущерба для их пищевых привычек.

«Дети любят свёклу, потому что она сладкая. Включая свёклу в свой рацион в таком виде, вы получите не только пользу, но и гастрономическое удовольствие», — отметила эксперт.

Хотите, чтобы борщ был насыщенно бордовым, а винегрет — нежным и аккуратным? В «Роскачестве» рассказали Life.ru, как выбрать свёклу и где её хранить, чтобы блюда получались идеальными. По словам специалистов, разные рецепты требуют разных корнеплодов.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

