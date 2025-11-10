Life составил «борщевую карту» России: Что добавляют в главное русское блюдо в разных регионах страны

Life выяснил, что в России борщ готовят очень по-разному. Опрос жителей разных регионов показал, что «классический» рецепт с капустой, свёклой и говядиной встречается не повсеместно. В некоторых областях ингредиенты настолько отличаются, что борщ узнаваем лишь по красному цвету.

В Брянской области борщ могут сварить и вовсе без капусты, а в московских семьях нередко добавляют кабачки, сельдерей, айву, болгарский перец или даже фрикадельки и сосиски. В Донбассе популярны рецепты на томатном соке или с квашеными помидорами. Краснодарский край делает борщ по-настоящему южным — сюда добавляют рыбу, жареную карасиную мелочь, тёртое сало и болгарский перец.

«Борщевая карта» России. Фото © Life.ru

В Сибири к борщу могут подать пельмени или фасоль и нередко добавляют уксус для остроты. На Ямале ценят аромат белых грибов, а на Дальнем Востоке блюдо превращается почти в морской суп — в Сахалинской области в кастрюлю могут отправить красную икру, краба или ракообразных.

Собранная «борщевая карта» наглядно показывает, что понятие «правильный борщ» в России неизбежно звучит спорно: у каждого региона и каждой семьи есть свой вкус, своя традиция и секреты. После такой картины спор о том, какой рецепт единственно верный, точно продолжится.

Напомним, что сегодня, 10 ноября, отмечается День борща. Life.ru выяснил, что большинство россиян предпочитает есть борщ со сметаной. Также многие едят суп в прикуску с салом, ломтиком хлеба с горчицей или хреном, а также добавляют свежую зелень.