Life.ru узнал, какие борщи готовят россияне — от классики до заготовок на зиму

Борщ — целая гастрономическая традиция, объединяющая поколения. Кто-то варит его густым и наваристым, с говядиной или свининой, а кто-то предпочитает холодный вариант на кефире. Ко Дню борща медиаплатформа Food.ru провела исследование, результаты которого оказались в распоряжении Life.ru, и выяснила, какие рецепты борща россияне ищут чаще всего. Начиная с декабря 2021 года рецепты собрали свыше 1,19 миллиона поисковых запросов, 2,59 миллиона просмотров и 62,7 тысячи добавлений в избранное.

Анализ данных выявил чёткие предпочтения пользователей. Наибольший интерес вызвали рецепты заготовок для борща, которые суммарно набрали более 654 тысяч просмотров. Такие полуфабрикаты позволяют быстро приготовить блюдо, добавив к овощной основе бульон с мясом и свежими овощами.

Второе место по популярности заняли классические варианты приготовления борща, которые собрали более 418 тысяч просмотров. Традиционный подход с говяжьим бульоном и полным набором овощей остаётся востребованным среди ценителей домашней кухни.

Замыкает тройку лидеров холодный вариант борща, собравший почти 59 тысяч просмотров. Этот освежающий суп особенно популярен в летний период и отличается быстрым приготовлением. В отличие от классической версии блюда, в его основе не бульон, а кефир, и вместо мяса — колбаса и яйца. Кроме вареных овощей вроде картофеля и свёклы в него добавляют огурцы и свежую зелень.

Среди самых сохраняемых рецептов лидирует «Славный борщ» на запечённых говяжьих костях, который был добавлен в избранное 7,6 тысячи раз. Сочетание корня сельдерея и гвоздики придает ему пряные ноты. Также пользователи активно сохраняли рецепты куриного (2,2 тысячи) и русского (1,9 тысячи) борща, демонстрируя разнообразие вкусовых предпочтений.

Интересно, что в топе сохранений оказались не только классические рецепты, но и необычные вариации — например, «белый борщ с краковской колбасой», который получил более 1,5 тысячи добавлений. Это подтверждает, что пользователи готовы экспериментировать, сохраняя при этом традиционную основу блюда.

Географический анализ показал, что наибольший интерес к рецептам борща проявляют жители Екатеринбурга (627 запросов), Краснодара (557), Нижнего Новгорода (519), Новосибирска (441) и Ростове-на-Дону (368). При этом во всех городах, кроме Краснодара, пользователи чаще интересовались именно заготовками для борща. Краснодарцы же отдали предпочтение классическому борщу. Среди множества версий рецепта встречаются и необычные вариации: зелёный борщ со щавелем (более 2,8 тысячи), борщ без свёклы (861 просмотр). Каждая из них раскрывает, как по-разному можно прочитать одну и ту же идею.

Классический борщ Для приготовления и подачи классического борща понадобится: ● вода — 3 л; ● говядина — 400 г; ● картофель — 400 г; ● свёкла — 300 г; ● морковь — 100 г; ● репчатый лук — 20 г; ● чеснок — 10 г; ● белокочанная капуста — 200 г; ● растительное масло — 30 г; ● томатная паста — 100 г; ● столовый уксус — 4 г; ● сахар — 5 г; ● соль — по вкусу; ● чёрный молотый перец — 2 г; ● сметана — по вкусу; ● укроп — по вкусу.

Первым делом необходимо подготовить продукты: лук и чеснок очистить и нарезать тонкой соломкой, мясо — крупными кубиками. Свёклу и морковь нужно натереть на крупной тёрке, картофель нарезать брусочками, капусту — соломкой, укроп измельчить.

Затем нужно разогреть в кастрюле 20 г масла. Обжарить лук и чеснок 2 минуты, затем добавить говядину и готовить до золотистой корочки. После этого следует влить воду, довести до кипения, убавить огонь и снять пену. Следующий шаг — добавление картофеля, капусты и моркови. Варить нужно около 20 минут, пока овощи не станут мягкими.

Одновременно на отдельной сковороде необходимо обжаривать свёклу 5 минут, после чего ввести томатную пасту, разбавленную 100 г бульона. Тушить следует 10 минут. Затем нужно переложить свёклу в кастрюлю с мясом и овощами, варить ещё 10 минут на слабом огне. Последним шагом будет добавление уксуса, сахара, соли и перца. После этого борщ можно снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться около часа.

Секреты идеального блюда: — Чтобы борщ получился менее жирным, используйте постную говядину — вырезку или грудинку. — Следите, чтобы суп не кипел после добавления свёклы, в этом случае цвет останется насыщенным.

Заготовка для борща на зиму Ингредиенты: ● свёкла — 3 шт. (≈ 390 г); ● репчатый лук — 5 шт. (≈ 400 г); ● морковь — 3 шт. (≈ 300 г); ● чеснок — 5 зубчиков (≈ 25 г); ● помидоры — 1 кг; ● соль — 1 ст. л. (≈ 25 г); ● уксус столовый 9% — 2 ст. л. (≈ 30 г); ● подсолнечное масло рафинированное — 50 мл.

Приготовление начинается с очистки и измельчения овощей. Морковь и свёклу рекомендуется натереть на средней тёрке, а лук и помидоры — нарезать кубиками. Чеснок следует пропустить через пресс.

После этого нужно разогреть в кастрюле подсолнечное масло и отправить туда все овощи. Варить — около 40 минут, пока помидоры не пустят сок, а овощи не станут мягкими. После этого необходимо добавить соль и уксус. Получившуюся горячую смесь нужно разложить по чистым стерилизованным банкам, закрыть крышками, перевернуть и укутать одеялом на сутки. Заготовку можно комбинировать с мясным или овощным бульоном вместе с картофелем и капустой. Это позволит приготовить борщ за считанные минуты.

Холодный борщ на кефире Освежающий вариант свекольника для жаркого дня. Готовится просто, без уксуса — на кефире, с минеральной водой и кубиками льда. Можно добавить редис, получится ещё ярче и хрустяще. Такой борщ не только насытит, но и охладит. Уксус не нужен — кефир и минералка дают достаточную кислотность.

Ингредиенты: ● кефир — 0,5 л (≈ 515 мл); ● вода — 1 стакан (≈ 200 мл); ● свёкла — 0,5 шт. (≈ 65 г); ● варёная колбаса — 150 г; ● огурцы — 2 шт. (≈ 240 г); ● картофель — 1 шт. (≈ 120 г); ● куриные яйца — 2 шт.; ● зелёный лук — 20 г; ● укроп — 20 г; ● петрушка — 15 г; ● соль — по вкусу; ● чёрный молотый перец — по вкусу. Для подачи: ● лёд — по желанию.

Первым делом нужно вымыть все овощи. Яйца следует отварить вкрутую, остудить и очистить, зелень — измельчить. Картофель следует отварить до готовности, очистить и нарезать кубиками. Такими же кубиками нужно нарезать колбасу, огурцы и яйца. После этого нужно добавить зелень, посолить, поперчить и перемешать.

Свёклу следует сварить отдельно. После варки её нужно натереть на крупной тёрке. Влейте к свёкле кефир и минеральную воду без газа. Соедините эту смесь с овощами и перемешайте. Перед подачей положите в тарелку несколько кубиков льда — так борщ станет по-настоящему холодным и освежающим.

Такое разнообразие интересов подтверждает: борщ — не просто блюдо, а культурное явление, объединяющее поколения и регионы России. Пользователи чаще всего выбирают проверенные рецепты, но не боятся пробовать новое — от легких летних версий до необычных вариаций.

Интересно, что настоящий русский борщ появился в правление Ярослава Мудрого. И был он кислый, зелёный, готовили варево из растений, которые сейчас считаются сорняками. В таком виде суп просуществовал долго. Подробнее об истории борща — в материале на Life.ru.