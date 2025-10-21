Борщ станет бордовым, а винегрет нежным: В «Роскачестве» раскрыли секреты выбора и хранения свёклы

Хотите, чтобы борщ был насыщенно бордовым, а винегрет – нежным и аккуратным? В пресс-службе «Роскачества» рассказали Life.ru, как выбрать свёклу и где её хранить, чтобы блюда получались идеальными.

По словам специалистов, разные рецепты требуют разных корнеплодов.

«Для насыщенного борща идеально подойдет свёкла с темно-бордовой, почти фиолетовой мякотью, на срезе с четкими кольцами. Она плотная, слегка волокнистая, не разваривается и при этом отдаёт бульону свой яркий цвет», – объяснили эксперты.

А для салатов, например винегрета или селёдки под шубой, лучше брать удлинённые корнеплоды с однородной сладкой мякотью без резких колец. Такая свёкла быстрее варится, легко натирается и не даёт лишней влаги, сохраняя нежную текстуру.

Также важно проверять свёклу на твёрдость, гладкую кожу, средний размер и свежесть хвостика и листьев. Хранить её дома лучше в нижнем ящике холодильника, без плотной упаковки в полиэтилен – так овощ останется свежим дольше.

Ранее Life.ru писал, что картошку нельзя хранить под раковиной. Из-за того, что там слишком влажно, она быстро портится. В «Роскачестве» посоветовали выбирать клубни среднего размера с плотной и чистой кожурой, без ростков и зелёных пятен, чтобы продлить срок хранения овощей.