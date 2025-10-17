Прорастёт и сгниёт: В «Роскачестве» объяснили, где категорически нельзя хранить картошку

Картофель ни в коем случае нельзя хранить дома под раковиной. Как объяснили Life.ru в пресс-службе «Роскачества», в данном месте присутствует повышенная влажность из-за чего клубнеплоды начнут быстрее прорастать и загнивать.

При выборе картофеля специалисты рекомендуют тщательно осмотреть клубни. Качественный картофель характеризуется сухой, чистой и плотной кожурой, отсутствием ростков, дефектов и в первую очередь зелёных участков, содержащих токсичный соланин. Оптимальным выбором будет картофель среднего размера.

«Что касается сорта, то для разных блюд предпочтительны разные виды. Рассыпчатые сорта с белой или жёлтой кожурой идеальны для пюре, а плотные сорта с красной кожурой лучше подходят для салатов и супов, так как не развариваются», — говорится в сообщении ведомства.

Большое внимание следует уделить и хранению картофеля, для него критически важны три фактора: темнота, прохлада и хорошая вентиляция. Идеальными считаются условия погреба или подвала с температурным режимом от 2 до 6 градусов тепла.

Под раковиной же эксперты хранить не рекомендуют, поскольку там обычно наблюдается повышенная влажность и недостаточная циркуляция воздуха. Кроме того, температура в этом месте часто превышает рекомендуемые значения, особенно при близком расположении труб с горячей водой. В таких условиях картофель начинает быстро прорастать и подвергаться процессам гниения.

«Для непродолжительного хранения в квартире лучше выбрать тёмное, максимально прохладное и сухое место, например кладовку или закрытый шкаф на утеплённой лоджии. Обязательно используйте для хранения дышащую тару — сетчатые мешки, деревянные или пластиковые ящики с щелями, которые обеспечат необходимую вентиляцию и уберегут запасы от порчи», — отметили в «Роскачестве».

Ранее Life.ru сообщал, что зелёный картофель крайне опасен для здоровья, поскольку может вызвать тяжёлое отравление. Наибольшую угрозу он представляет для детей, беременных женщин, а также для тех людей, кто страдает хроническими заболеваниями ЖКТ.