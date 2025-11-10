42% — с салом, 10% — с рюмкой крепкого: Life.ru узнал, с чем россияне едят борщ

Сегодня, 10 ноября, отмечается День борща. Оказалось, что борщ является не просто блюдом, а важной частью культурного кода. Для 40% россиян он воплощение тепла и заботы, а для каждого пятого (19%) — вкус детства и семейных воспоминаний. Ещё 23% назвали борщ своим любимым блюдом. Результатами «борщевого опроса» с Life.ru поделился сервис «Пакет» от X5.

Выяснилось, что большинство россиян (76%) едят борщ как минимум раз в месяц, а 22% употребляют его еженедельно. Умеют готовить это блюдо 89% респондентов, при этом 47% из них считают себя профессионалами в этом деле. Половина опрошенных (53%) готовит борщ по старинному семейному рецепту, а 37% сочетают семейные традиции с современными лайфхаками из Интернета.

Что касается гастрономических предпочтений, то здесь царит единодушие: 82% россиян заправляют борщ сметаной. Также в топе дополнений к блюду оказались свежая зелень (50%), ломтик чёрного хлеба с горчицей или хреном (49%) и сало (42%). Каждый третий (34%) не представляет себе борщ без пампушек с чесноком. При этом каждый десятый (10%) признался, что предпочитает сочетать борщ с крепкими напитками.

Исследование также выявило, как россияне относятся к готовым блюдам. Подавляющее большинство (71%) уверено, что домашний борщ не имеет достойной альтернативы в магазине.