Ворота для бактерий: Врач запретила россиянам хранить яйца в дверце холодильника

Температура в дверце холодильника при частом открывании нестабильна, поэтому не стоит держать там яйца. Об этом рассказала Life.ru врач-диетолог Елена Соломатина.

«Нестабильная температура ускоряет порчу яиц. Также при резком открытии дверцы яйца могут треснуть, если не находятся в контейнере. Микротрещины — входные ворота для бактерий, что ускоряет порчу», — говорит врач.

Специалист также заметила, что тонкоскорлупные белые яйца повреждаются быстрее и более уязвимы для бактерий, особенно если на них есть микротрещины. При необходимости долгого хранения этого продукта лучше избегать дверцы холодильника.

Пищевой технолог, кандидат наук Нелли Львович напомнила, что на любой упаковке яиц есть условия хранения — от нуля до двадцати градусов.

«У кого-то, возможно, допускается до двадцати пяти, но суть в том, что яйца можно хранить и при комнатной температуре. Конечно, не там, где жарко, а, скажем, в кладовке, в прохладном месте у окна — с ними ничего не случится», — пояснила Львович.

Важно также хранить яйца отдельно от других продуктов. Держание их в основной камере в открытой упаковке или ячейках может привести к перекрёстному загрязнению с другой пищей. Поэтому важно учитывать такие нюансы, добавила технолог.

