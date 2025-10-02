Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 02:00

Ворота для бактерий: Врач запретила россиянам хранить яйца в дверце холодильника

Диетолог Соломатина: Нестабильная температура в дверце холодильника ускорит порчу яиц

Не стоит хранить яйца в дверце холодильника. Обложка © Freepik

Не стоит хранить яйца в дверце холодильника. Обложка © Freepik

Температура в дверце холодильника при частом открывании нестабильна, поэтому не стоит держать там яйца. Об этом рассказала Life.ru врач-диетолог Елена Соломатина.

«Нестабильная температура ускоряет порчу яиц. Также при резком открытии дверцы яйца могут треснуть, если не находятся в контейнере. Микротрещины — входные ворота для бактерий, что ускоряет порчу», — говорит врач.

Специалист также заметила, что тонкоскорлупные белые яйца повреждаются быстрее и более уязвимы для бактерий, особенно если на них есть микротрещины. При необходимости долгого хранения этого продукта лучше избегать дверцы холодильника.

Наука свежести: Эксперт рассказала, как правильно хранить продукты в холодильнике
Наука свежести: Эксперт рассказала, как правильно хранить продукты в холодильнике

Пищевой технолог, кандидат наук Нелли Львович напомнила, что на любой упаковке яиц есть условия хранения — от нуля до двадцати градусов.

«У кого-то, возможно, допускается до двадцати пяти, но суть в том, что яйца можно хранить и при комнатной температуре. Конечно, не там, где жарко, а, скажем, в кладовке, в прохладном месте у окна — с ними ничего не случится», — пояснила Львович.

Важно также хранить яйца отдельно от других продуктов. Держание их в основной камере в открытой упаковке или ячейках может привести к перекрёстному загрязнению с другой пищей. Поэтому важно учитывать такие нюансы, добавила технолог.

Россиянам рассказали, как рационально использовать остатки еды, чтобы не выкинуть их в мусорку
Россиянам рассказали, как рационально использовать остатки еды, чтобы не выкинуть их в мусорку

А вот как сохранить улов на рыбалке без льда, холодильника и специальных средств, рассказал доцент кафедры пищевой безопасности. О секретах читайте в материале Life.ru.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar