Природный холодильник: Секреты сохранения улова на рыбалке без льда и специальных средств

Рыбалка — это не только азарт и удовольствие, но и ответственность за сохранность улова. Если у вас нет холодильника или льда, важно действовать быстро, чтобы рыба не испортилась. Доцент кафедры пищевой безопасности университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко поделилась с Life.ru советами, как сохранить улов.

«При температуре +20…+25°C рыба начинает портиться уже через 2–3 часа. В тени и прохладе (например, в мокрой ткани или под ветками) — через 4–6 часов. Если на улице ниже +10°C, может продержаться до 12 часов, но лучше не рисковать», — отметила эксперт.

Среди способов кратковременного хранения — закапывание в мокрый песок у воды на глубину 30–50 см, заворачивание в мокрую ткань и подвешивание в тени. Кроме того, свежепойманную рыбу можно на некоторое время опустить в воду (в садке), но только в проточном месте. Оставлять рыбу на солнце или в закрытом пакете нельзя. Чистить рыбу лучше перед готовкой.

Для более длительного сохранения улова рекомендуется использовать термосумку или ящик с теплоизоляцией. Лёд лучше обернуть в плёнку, чтобы талая вода не контактировала с рыбой. Также можно обильно натереть рыбу солью и убрать в тень. Если рыбалка продолжительная, можно сразу обработать улов. Без охлаждения рыба портится быстро, особенно в жару.

«Лучший вариант — заранее взять холодильник или запас льда. Если их нет, используйте природные методы охлаждения и не затягивайте с обработкой улова», — предупреждает специалист.

Ранее сообщалось, что летом москвичи стали чаще выбираться на природу. По сравнению с прошлым годом, интерес к грибной охоте вырос на 44%, а к платной рыбалке — на 30%. Тренд подтверждают и онлайн-продажи: спрос на рыболовные товары подскочил почти в 3,5 раза, особенно на одежду, обувь и аксессуары. Основными поклонниками грибных походов и рыбалки остаются мужчины, а самая активная возрастная группа — 35–44 года.