Врач-элементолог назвал главную ошибку в питании зимой, которая ослабляет ваш иммунитет

С наступлением зимы в рационе людей становится меньше белков и микронутриентов, что повышает риск простудных заболеваний. Об этом Life.ru сообщил кандидат медицинских наук, врач-элементолог медицинской клиники Adaptogenzz Андрей Скальный.

«Стиль питания меняется на большее употребление углеводов и жиров, что обеспечивает человека калориями, однако приводит к появлению дефицитов микронутриентов, к которым относятся витамины, минералы и аминокислоты, а также ПНЖК (омега-3). Может уменьшаться и употребление белков в рационе питания, а они служат переносчиками микронутриентов и способствуют усвоению элементов и витаминов», — отметил медик.

В итоге это повышает риск дефицитных состояний, возникновения простудных заболеваний и снижения общего самочувствия. Наиболее распространёнными дефицитами в зимний период, приводящими к снижению иммунитета, являются дефициты цинка, селена, железа, йода, марганца, меди и кремния. Помимо этого снижается употребление витаминов группы В, а также витаминов А, Д, Е, К. В большей степени на себе испытывают дефицит лица, работающие в суровых погодных условиях, на добывающих и производственных площадках, отмечает доктор.

Собеседник Life.ru добавил, что своевременная диагностика нарушений обмена макро- и микроэлементов, витаминов, оценка содержания аминокислот и омеги-3 путём лабораторных анализов даёт понимание, какие именно нутрицевтики (БАДП) надо принимать для компенсации выявленных дисбалансов в каждом конкретном случае. И особенно эффективно и целесообразно будет усилить их усвоение и биодоступность с помощью приёма белка животного происхождения.

«Белок, попадая внутрь организма, способствует транспортировке элементов после их всасывания через слизистую кишечника. Белок бывает растительного и животного происхождения, последний крайне важен для нутритивной поддержки организма человека, и его не заменить. Во-первых, он, как правило, легче усваивается организмом. Во-вторых, в нём содержится ряд аминокислот, которых либо нет, либо очень мало в белках растительного происхождения», — пояснил эксперт.

По словам кандидата наук, цинк входит в состав аминокислот в животном белке, а дефицит этого элемента — важный показатель дефицита белка в рационе. Поэтому проще и легче восполнить нехватку пептидами животного происхождения.