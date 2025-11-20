Life.ru узнал у педиатра, когда можно вести ребёнка в сад после выздоровления

В Международный день педиатра, который отмечается в нашей стране 20 ноября, врач-инфекционист Елена Мескина рассказала Life.ru о ключевых правилах возвращения детей в дошкольные учреждения после перенесённых заболеваний. Специалист подчеркнула, что сроки выздоровления должны определяться индивидуально, но существуют строгие медицинские нормативы.

Когда врач закрывает больничный лист, он учитывает все аспекты с точки зрения передачи инфекции. Для некоторых инфекций карантин будет более длительным. Елена Мескина Врач – педиатр-инфекционист

Для большинства ОРВИ и ОРЗ минимальный период восстановления составляет около недели, поскольку ни одна простуда не может полностью пройти за три дня. Особое внимание педиатр уделила требованию о предоставлении справки после трёхдневного отсутствия ребёнка в саду — это необходимо для предотвращения распространения инфекций в детском коллективе.

Эксперт отметила, что для некоторых заболеваний, таких как стрептококковая инфекция, карантинный период может достигать 21 дня. В этих случаях больничный лист не закрывается до полного окончания карантина. Отдельную категорию составляют дети с хроническими заболеваниями или частыми осложнениями — им может рекомендоваться домашний режим продолжительностью до месяца и более.

Подавляющее большинство детей, когда у них закрывается больничный лист, могут идти в детский сад. Но не следует выводить ребёнка сразу на следующий день после улучшения состояния — нужно дождаться полного исчезновения всех симптомов. Елена Мескина Врач – педиатр-инфекционист

Ранее сообщалось, что в России вакцинировано от гриппа уже более 47 миллионов человек. На совещании с региональными властями и представителями здравоохранения было принято решение об активизации вакцинации, особенно среди групп риска. Также была подчёркнута важность информирования населения, расширения сети прививочных пунктов и контроля за заболеваемостью внебольничными пневмониями.