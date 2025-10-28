Более 47 миллионов человек сделали прививки от гриппа в России

В России продолжается масштабная иммунизационная кампания против гриппа, в рамках которой уже привито более 47 миллионов человек. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания под руководством главы ведомства Анны Поповой.

На заседании с участием вице-губернаторов регионов и руководителей органов здравоохранения было отмечено, что на текущий момент вакцинацию прошли 47,7 миллиона граждан. Для предотвращения ухудшения эпидемиологической обстановки участникам совещания поручено активизировать темпы иммунизации, уделив особое внимание группам риска, включая профессиональные категории. Кампанию планируется завершить в первой декаде ноября.

Также прозвучали рекомендации по усилению информационной работы с населением и организации дополнительных прививочных пунктов. Особый акцент был сделан на необходимости контроля за ситуацией с внебольничными пневмониями, включая своевременное выявление случаев заболевания и обеспечение ранней диагностики.

На совещании отдельно отметили осложнение эпизоотической обстановки по гриппу птиц, где очаги инфекции фиксируются как в европейских странах, так и в некоторых российских регионах. В связи с этим специалисты рекомендовали обратить особое внимание на вакцинацию лиц, имеющих контакт с животными и птицами. В заключение была подчёркнута важность обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в преддверии праздничных дней.

Накануне главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил о стабильной эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в стране. Он отметил, что подъём заболеваемости ожидается лишь в декабре-январе. По данным оперативного мониторинга, эпидемические пороги пока не превышены ни в одном регионе.