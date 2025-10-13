«Видит антитела»: Врач развеяла надежды на полный контроль над вирусом гриппа

Грипп — острое вирусное заболевание, ежегодно поражающее миллионы людей. Его вирус быстро мутирует, и за 2025 год количество штаммов превысило 25 000, что осложняет создание эффективных вакцин, рассказала вирусолог Светлана Протасова в беседе с RuNews24.ru.

По её словам, вирус «понимает» наличие антител после вакцинации и меняет свои поверхностные антигены, чтобы избежать уничтожения. Поэтому вакцинные и циркулирующие штаммы редко совпадают, и вирус всегда приходит в неожиданном виде.

Тем не менее, человек обладает другим типом иммунитета — Т-лимфоцитами-киллерами, которые уничтожают все штаммы гриппа и обеспечивают практически пожизненную защиту, дополнила медик. По словам специалиста, вакцинация от гриппа — введение ослабленных или инактивированных вирусов, стимулирующих иммунитет.

А ранее Life.ru писал, что Роспотребнадзор рекомендовал пожилым гражданам привиться от гриппа, пневмококка и дифтерии. По данным ведомства, уколы от гриппа и пневмококка можно вводить одновременно — это укрепляет защиту и снижает риск тяжёлых респираторных осложнений.