Кашель и озноб — не простуда? Роспотребнадзор перечислил симптомы пневмонии
К основным симптомам пневмонии относятся кашель, повышение температуры, затруднённое дыхание, озноб, повышенная потливость и общее недомогание. Об этом напомнил Роспотребнадзор.
«Пневмония — это воспаление лёгочной ткани чаще всего из-за попадания в дыхательные пути возбудителей инфекций: бактерий, вирусов, грибов. Среди симптомов заболевания: кашель, подъем температуры тела, затрудненное дыхание, озноб, повышенная потливость, значительное ухудшение общего самочувствия», — уточняет ведомство, которое цитирует РИA «Новости».
Заболевание может развиваться как самостоятельно, так и как осложнение — в том числе после гриппа, COVID-19, кори или коклюша; до 80% осложнений гриппа у взрослых приходится на пневмонию. Как отметили в Роспотребнадзоре, внебольничная пневмония диагностируется в первые 48 часов после появления симптомов. Наиболее тяжело эта болезнь протекает у пожилых людей и пациентов с сопутствующими недугами.
Лучшей защитой от болезни остаётся вакцинация от пневмококка, гемофильной инфекции, гриппа, кори и коклюша. В качестве неспецифической профилактики рекомендуются ЗОЖ, полноценное питание, гигиена рук, дистанция, проветривание и уборка. При появлении симптомов в Роспотребнадзоре советуют не заниматься самолечением и немедленно обратиться к врачу.
Ранее появилась информация о распространении в мире респираторного вируса PCB, симптомы которого схожи с обычной простудой. Однако заболевание способно вызывать тяжёлые осложнения, сопоставимые по опасности с CoViD-19. По данным учёных, около 5% госпитализированных пациентов с PCB умерли, а заражённые подвергаются повышенному риску развития аритмии, инсульта, тромбоза и сердечной недостаточности.
