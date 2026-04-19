И хочется и колется: Нарколог раскрыл главную опасность «безалкогольного» пива

Продажи безалкогольных аналогов спиртных напитков в России с 2022 по 2025 год выросли на 15% в натуральном выражении и на 17% в денежном, при этом отказ от настоящего алкоголя тоже растёт, рассказал главный врач наркологической клиники Василий Шуров. Однако, по его словам, это чистый маркетинг: даже в дважды переработанном «нулевом» продукте содержится примерно полпроцента алкоголя, но рекламировать его можно свободно, в отличие от обычного спиртного.

«Они бьют прямо по рецепторам зависимых покупателей. По факту это в чистом виде обман зависимых людей», — подчеркнул эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Людей, предпочитающих такие напитки, медик делит на несколько категорий. Первые — зависимые, испытывающие ностальгию: для них «безалкогольный» алкоголь становится триггером, который почти гарантированно приводит к срыву. Вторая категория — те, кто употребляет непрерывно и периодически «для разгрузки», полагая, что организм в это время восстанавливается и очищается, однако это огромное заблуждение.

На самом деле человек, часто употребляющий «безалкогольный» алкоголь, уже не может жить без вкуса спиртного и ходит по краю. Для бизнеса же это идеальный продукт — реклама алкоголя запрещена, а про «нулёвки» ничего не сказано, поэтому по телевизору мелькают сюжеты, где довольные люди веселятся с баночкой «безвредного» пива, хотя лучше пить квас, уверен специалист.

К слову, при желании перейти к здоровому образу жизни резкий старт почти всегда ведёт к резкому финишу: на пике энергии мы строим грандиозные планы, а через неделю срываемся и откатываемся даже не в исходную точку, а на несколько шагов назад. Проблема кроется не в отсутствии силы воли, некоторые вещи сильнее мотивации.