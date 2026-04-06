Употребление кефира и кваса может стоить водительских прав

Выявление у водителя превышения установленной законом нормы алкоголя после употребления кефира, кваса или кондитерских изделий, содержащих спирт, квалифицируется как состояние опьянения и влечёт предусмотренное законом наказание. Об этом ТАСС рассказал доцент кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Максим Поляков.

«В российской судебной практике сложилась чёткая позиция: употребление продуктов питания — кефира, кваса и спиртосодержащих конфет не является оправданием при фиксации опьянения», — уточняет эксперт.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 45 000 рублей и лишения права управления на срок от полутора до двух лет. Как отметил юрист, законодательно установленный порог погрешности специально рассчитан для исключения случаев естественного алкогольного фона или влияние продуктов.

Установлены следующие допустимые нормы содержания алкоголя для водителей: не более 0,3 грамма этилового спирта на один литр крови (что соответствует 0,3 промилле), а также не более 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха при контроле с помощью алкотестера.

