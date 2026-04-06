Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

6 апреля, 01:17

В МВД предупредили о штрафе до 2 тысяч за неуведомление ГАИ о смене данных

Обложка © Life.ru

Водителям грозит штраф до 2 тысяч рублей за неуведомление госавтоинспекции о смене фамилии, имени, отчества или прописки. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе МВД России.

Автовладелец обязан обратиться в ГАИ для изменения регистрационных данных в десятидневный срок после переезда или смены ФИО. Если этого не сделать, наступает административная ответственность по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ. Штраф для граждан составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 2 до 3,5 тысяч рублей, для юридических — от 5 до 10 тысяч рублей.

Управление автомобилем без внесения изменений в регистрационные данные считается нарушением по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ и влечёт штраф от 500 до 800 рублей.

Хитрый россиянин получил реальный срок за попытку обмана на экзамене в ГИБДД

Ранее сообщалось, что продажи новых легковых автомобилей в России в марте значительно выросли по сравнению с прошлым годом, показав лучший результат с января. Бессменным лидером рынка остаётся отечественная Lada, второе место занял китайский Haval, третье — Tenet. Аналитики связывают рост продаж с отложенным спросом, снижением ставок по вкладам, выходом новинок и эффектом конца квартала.

Виталий Приходько
