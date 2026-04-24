Зажал 200 рублей на резинке — готовь 20 тысяч на лечение: Врач предупредил о последствиях экономии на презервативах

Врач уролог-андролог Андрей Смерницкий в беседе с Life.ru прокомментировал возможные последствия повышения цен на презервативы, которое, по прогнозам экспертов, может привести к серьёзным долгосрочным медицинским и социальным последствиям. Рост цен на презервативы — не просто экономическая проблема, отметил специалист, а вопрос, который может повлиять на здоровье и демографию.

Если товар становится дорогим, определённый слой населения перестаёт им пользоваться. Из-за этого начнут шире распространяться инфекции, передающиеся половым путём. Они будут ухудшать репродуктивную функцию: заболеваемость повысится, если мужчина или женщина вовремя не обратятся за помощью. На приёмах появятся осложнения, нагрузка на медицинскую практику увеличится, и у мужчин и женщин станет больше проблем со здоровьем. Андрей Смерницкий Врач уролог-андролог

Также медик предупредил, что такие болезни могут вызвать хронические воспаления, которые приведут к бесплодию и внематочным беременностям. В долгосрочной перспективе такие последствия скажутся на демографической ситуации, снизится рождаемость, а количество обращений за помощью к вспомогательным репродуктивным технологиям возрастёт.

Всё это может повлиять на увеличение расходов на диагностику и лечение. Врач отметил, что решение проблемы могло бы заключаться в использовании спиралей для девушек, что хотя и дорого, но позволяет избежать постоянных затрат.

Ранее Life.ru cообщал, что презервативы в России подорожали на 13,2% с начала года. Средняя стоимость пачки достигла 477 рублей. В точках продаж, не относящихся к аптекам, рост оказался ещё более заметным: средний ценник подскочил с 450 до 530 рублей.