«Защита» бьёт по карману: В России дорожают презервативы

С января по март включительно стоимость пачки презервативов в среднем увеличилась на 13,2 процента, достигнув 477 рублей, что вызвано повышением издержек производителей и продавцов. Данные об аптечных ценах за первый квартал приводит «Коммерсант».

В точках продаж, не относящихся к аптекам, рост оказался ещё более заметным: средний ценник подскочил с 450 до 530 рублей.

«В крупных сетях — Х5 («Перекрёсток», «Пятёрочка», «Чижик»), «Магнит», «Лента» — на запросы не ответили», — уточнили журналисты.

Показатели роста стоимости средств контрацепции сейчас значительно обгоняют официально регистрируемые уровни инфляции. Такая ценовая динамика в первую очередь связана с положением дел на мировых сырьевых рынках, а также в сфере международной логистики.

Как пишет «Коммерсант», один из главных триггеров текущей ситуации — это глобальное повышение издержек, спровоцированное военными действиями в Иране и последовавшей за этим блокадой Ормузского пролива.

Ранее в малазийской компании Karex, которая управляет в том числе таким известным брендом, как Durex, сообщили о серьёзном удорожании процессов производства и транспортировки своей продукции. По словам представителей корпорации, совокупный рост соответствующих издержек вследствие перекрытия судоходства в Ормузском проливе достигает 30 процентов.