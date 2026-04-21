Презервативы Durex подорожают на 30% из-за конфликта в Персидском заливе

Крупнейший в мире производитель презервативов, малайзийская компания Karex Bhd (выпускает продукцию под брендом Durex), планирует повысить цены на 20-30%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на гендиректора предприятия Го Миа Киата.

По словам руководителя, если сбои в цепочках поставок из-за конфликта в Персидском заливе затянутся, стоимость может вырасти ещё больше. С начала боевых действий в конце февраля компания столкнулась с удорожанием всех видов материалов: от синтетического каучука и нитрила до упаковки, алюминиевой фольги и силиконового масла.

Го также отметил резкий скачок спроса на продукцию. Растущие транспортные расходы и задержки с доставкой привели к тому, что у многих клиентов запасы презервативов оказались ниже обычного уровня.

«Ситуация, безусловно, очень нестабильная, цены высокие... У нас нет другого выбора, кроме как прямо сейчас переложить расходы на клиентов», — сказал гендиректор Karex.

