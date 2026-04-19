Авиакомпании по всему миру сокращают рейсы из-за роста цен на топливо

Авиакомпании по всему миру продолжают сокращать рейсы из-за резкого роста цен на авиационное топливо. В ближайшие месяцы пассажиры могут столкнуться с отменами и изменениями расписаний на многих направлениях.Об этом сообщает Bloomberg.

Одним из последних решений стала мера от KLM: компания отменяет 80 обратных рейсов в амстердамском аэропорту Схипхол в течение следующего месяца. Ранее аналогичные шаги уже сделали United Airlines, Lufthansa и Cathay Pacific — они урезают частоту полётов и пересматривают сети маршрутов. По данным аналитической компании Cirium, в мае глобальные перевозки сократились примерно на 3%. Почти все из 20 крупнейших авиакомпаний уменьшили число рейсов. При этом прогноз по отрасли изменился: вместо роста в 4–6% теперь допускается даже возможное снижение до 3%.

Ситуация ухудшилась после обострения конфликта вокруг Ирана и ограничений в районе Ормузского пролива, через который проходит значительная часть нефтяных поставок. Международное энергетическое агентство оценивает запасы авиационного топлива в Европе примерно в шесть недель. Некоторые перевозчики, включая Ryanair, Virgin Atlantic и EasyJet, не дают прогнозов дальше середины мая.

На этом фоне компании по-разному реагируют на рост затрат. Lufthansa вывела из эксплуатации 27 самолётов CityLine и сократила использование менее экономичных дальнемагистральных лайнеров. Также её подразделение Edelweiss уменьшило рейсы в Денвер и Сиэтл и пересмотрело частоту полётов в Лас-Вегас. Air Canada отменила часть рейсов между Монреалем, Торонто и аэропортом имени Кеннеди в Нью-Йорке. Norse Atlantic полностью остановила полёты в Лос-Анджелес. Virgin Atlantic закрыла маршрут Лондон — Эр-Рияд, а British Airways отказалась от направления в Джидду.

Авиакомпания Qantas сокращает рейсы в США и уменьшает внутренние перевозки примерно на 5%, оценивая дополнительные расходы на топливо в 800 млн австралийских долларов. Cathay Pacific снижает частоту полётов в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2%, а её бюджетная компания HK Express — на 6%. В Северной Америке United Airlines уже сократила около 5% мощностей, а Delta Air Lines уменьшает предложение примерно на 3,5% и сообщает о росте затрат на топливо на 2,5 млрд долларов за квартал.

Отдельно отмечается различие в подходах к рискам: европейские авиакомпании чаще используют хеджирование топлива, тогда как многие перевозчики США работают по рыночным ценам и быстрее ощущают рост расходов. Дополнительное давление создают топливные сборы на дальних рейсах, которые могут достигать 400 долларов за билет.

А ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль сообщил, что европейские запасы авиационного топлива могут иссякнуть в течение шести недель. По его словам, если Ормузский пролив не будет открыт, в скором времени можно будет услышать об отменах рейсов из-за нехватки топлива. По словам Бироля, ситуация, сложившаяся в Ормузе, представляет собой «самый масштабный энергетический кризис в истории».