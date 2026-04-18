Автоколонна направилась в Берлин в знак протеста против высоких цен на топливо

В Берлин направляется колонна автомобилистов, протестующих против высоких цен на топливо в Германии, резко повысившихся вследствие эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета Bild.

Согласно информации крупнейшего автоклуба страны ADAC, в последние дни наблюдается незначительное снижение стоимости горючего на немецких автозаправочных станциях, однако цены по-прежнему находятся на критически высоком уровне. По состоянию на 17 апреля средняя цена на бензин марки E10 (самый бюджетный вариант) составляла 2,07 евро за литр, на дизельное топливо — 2,21 евро за литр.

Старт акции был дан в городе Эмден. Первоначально в мероприятии участвовали 25 транспортных средств, однако в ходе движения к протестующим присоединялись другие автомобилисты. Максимальная численность колонны в районе Вольфсбурга составила 82 машины, а её протяжённость — приблизительно 2,5 километра. Протестующие проехали через Клоппенбург, Ниенбург, Целле и Вольфсбург до границы Нижней Саксонии, а затем через Саксонию-Анхальт и Бранденбург в Берлин.

Организатор протеста Себастьян Борманн назвал цены на топливо в Германии «непомерно высокими» для граждан и обвинил правительство и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в невыполнении предвыборных обещаний. По имеющейся информации, в период проведения акции серьёзных правонарушений отмечено не было.

Ранее лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт выступила с требованием отстранить от должностей министра экономики и энергетики Катерину Райхе и главу Минфина Ларса Клингбайля. Причиной назван провал правительственной политики по сдерживанию цен на топливо. Партия Вагенкнехт также призывает установить государственный потолок цен на уровне 1,50 евро за литр.