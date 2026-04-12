В Бундестаге призвали уволить глав Минэкономики и Минфина из-за дорогого бензина

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт выступила с требованием отстранить от должностей министра экономики и энергетики Катерину Райхе и главу Минфина Ларса Клингбайля. Причиной назван провал правительственной политики по сдерживанию цен на топливо.

В субботу цены на немецких заправках после кратковременного спада вновь пошли вверх. Так, в 12:15 (13:15 мск) средняя стоимость самого бюджетного бензина марки E10 повысилась до 2,17 евро за литр, а дизельного топлива — до 2,37 евро. Партия Вагенкнехт также призывает установить государственный потолок цен на уровне 1,50 евро за литр.

«Заменить нужно не только министра экономики, но и министра финансов. То, что граждан не защитили от роста цен, — это главный политический провал года. От Райхе и Клингбайля не поступило ни одного разумного предложения по снижению цен на топливо», — написала политик в соцсети X, добавив, что население надеется как можно скорее избавиться от «худшего федерального правительства с самым некомпетентным канцлером всех времён».

Также недавно к увольнению Катерины Райхе недавно призвал заместитель председателя рабочего крыла ХДС Христиан Боймлер. По его словам, замена Райхе неизбежна, поскольку она бросила вызов авторитету канцлера Германии Фридриха Мерца. Как утверждает Боймлер, министр, отказывающаяся от компромисса с СДПГ по вопросу топливных цен, на самом деле хочет другой коалиции. Более того, он обвинил Райхе в стремлении к союзу с оппозиционной правой партией АдГ.