Министру экономики Германии грозит отставка из-за бензина и конфликта с Мерцем

В Германии разгорелся политический скандал на фоне резкого роста цен на топливо после начала ближневосточного конфликта. Заместитель председателя рабочего крыла ХДС Христиан Боймлер потребовал уволить министра экономики и энергетики Катерину Райхе из-за её публичного противостояния с главой минфина Ларсом Клингбайлем.

В интервью телеканалу SWR Боймлер заявил, что замена Райхе неизбежна, поскольку она бросила вызов авторитету канцлера Германии Фридриха Мерца. По его убеждению, министр, отказывающаяся от компромисса с СДПГ по вопросу топливных цен, на самом деле хочет другой коалиции. Более того, Боймлер обвинил Райхе в стремлении к союзу с оппозиционной правой партией АдГ.

Говоря о способах облегчить положение граждан, Боймлер предложил адресные транспортные пособия для людей с невысокими доходами и снижение НДС на базовые продукты. Сама же Райхе ранее заблокировала инициативу Клингбайля о введении налога на сверхприбыль нефтяных компаний. Вместе с тем она раскритиковала его идеи по снижению налогов и установлению потолка цен на топливо, назвав их дорогими, неэффективными и неконституционными.

Напомним, ранее министры финансов пяти европейских стран выступили за введение налога на сверхприбыль энергетических компаний. Речь идёт о Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии. Поводом для инициативы стал резкий рост цен на топливо, вызванный эскалацией на Ближнем Востоке. В своём обращении чиновники заявили, что такая мера стала бы ясным посланием: те, кто зарабатывает на последствиях конфликта, должны внести вклад в облегчение общего бремени.