Пять стран ЕС выступили за налог на сверхдоходы от роста цен на топливо

Министры финансов Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии выступили за введение налога на сверхприбыль энергетических компаний. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо глав ведомств, направленное в Еврокомиссию.

Поводом для инициативы стал резкий рост цен на топливо. Его спровоцировала эскалация на Ближнем Востоке.

В своём обращении чиновники заявили, что такая мера стала бы «ясным посланием». Те, кто зарабатывает на последствиях конфликта, должны внести свой вклад в облегчение общего «бремени».

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен впервые признала, что война в Иране подрывает экономику ЕС. По её словам, длительные перебои с поставками нефти и газа из Персидского залива могут серьёзно ударить по экономике ЕС.