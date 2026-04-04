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Опубликовано 4 апреля, 14:29

Пять стран ЕС выступили за налог на сверхдоходы от роста цен на топливо

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Министры финансов Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии выступили за введение налога на сверхприбыль энергетических компаний. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо глав ведомств, направленное в Еврокомиссию.

Поводом для инициативы стал резкий рост цен на топливо. Его спровоцировала эскалация на Ближнем Востоке.

В своём обращении чиновники заявили, что такая мера стала бы «ясным посланием». Те, кто зарабатывает на последствиях конфликта, должны внести свой вклад в облегчение общего «бремени».

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Дарья Денисова
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