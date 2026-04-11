Дорогой бензин толкает британцев на кражи: среди нарушителей — даже владельцы Ferrari

В Великобритании зафиксирован рост краж топлива на автозаправочных станциях. Как сообщает газета The Times со ссылкой на данные платформы Forecourt Eye, это явление напрямую связано с повышением цен на бензин, вызванным конфликтом в Иране. Примечательно, что среди нарушителей замечены владельцы не только бюджетных, но и элитных автомобилей.

«Это может сделать кто угодно — от владельца ржавого Ford Fiesta до Ferrari. В одном случае с разницей в 30 секунд у нас заправились и уехали без оплаты Aston Martin и Ferrari. Я потерял 300 фунтов стерлингов лишь из-за этих двух машин», — пожаловался владелец АЗС в графстве Эссекс Горан Рейвен.

В марте этого года ежедневный ущерб от краж топлива на 500 автозаправочных станциях Великобритании вырос на 27%, достигнув 10,6 тысячи фунтов стерлингов. В масштабах всей страны, насчитывающей 8,4 тысячи АЗС, ежедневные потери оцениваются в 178 тысяч фунтов стерлингов.

Ситуацию усугубляют водители, которые заправляются и заявляют об отсутствии денег (22% случаев), а также преступные группы, которые похищают топливо с помощью минивэнов и перепродают его по сниженным ценам на трассах.

Ранее министры финансов пяти европейских стран выступили за введение налога на сверхприбыль энергетических компаний. Речь идёт о Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии. Поводом для инициативы стал резкий рост цен на топливо, вызванный эскалацией на Ближнем Востоке. В своём обращении чиновники заявили, что такая мера стала бы ясным посланием: те, кто зарабатывает на последствиях конфликта, должны внести вклад в облегчение общего бремени.