Презервативы дорожают, а либидо нет: Сексолог развеял миф о влиянии цен на интимную жизнь россиян

Стремительный рост цен на презервативы, вызванный увеличением издержек производителей, вряд ли заставит россиян отказываться от половой жизни. О том, как подорожание основного барьерного контрацептива может повлиять на интимное поведение в стране, «Ридусу» поведал сексолог Валентин Денисов-Мельников.

В первом квартале 2026 года средний чек за упаковку презервативов в аптечной рознице подскочил на 13,2% относительно начала прошлого года, достигнув 477 рублей. Журналисты также отметили, что в обычных магазинах к апрелю цена на эту продукцию перевалила за 500 рублей.

Денисов-Мельников полагает, что ситуация с удорожанием вряд ли спровоцирует учащение случаев полного отказа от секса либо игнорирования презервативов. Как заметил сексолог, данная статья расходов не настолько обременительна: на фоне трат на кафе, рестораны и подарки финансы на контрацептивы у людей изыщутся.

Эксперт также добавил, что, если россияне и начнут урезать бюджет, то в первую очередь за счёт средств предохранения, но уж точно не за счёт самого секса.

«Когда у людей сильное сексуальное желание, их ничто не остановит», — заключил он.

Ранее в малазийской компании Karex, которая управляет в том числе таким известным брендом, как Durex, сообщили о серьёзном удорожании процессов производства и транспортировки своей продукции. По словам представителей корпорации, совокупный рост соответствующих издержек вследствие перекрытия судоходства в Ормузском проливе достигает 30 процентов.