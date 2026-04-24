Не косметикой единой: Восемь причин тусклой кожи, которые не исправят дорогие средства

Иногда возникает парадоксальная ситуация: уход выстроен грамотно, используются качественные средства, соблюдается регулярность, но кожа всё равно выглядит тусклой, теряет свежесть и кажется уставшей. В чём причина, Life.ru рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Екатерина Шадрина.

«Важно понимать, что наружные средства — лишь часть ухода, а состояние кожи напрямую связано с образом жизни и общим состоянием организма», — отмечает эксперт.

Одной из самых частых причин является недостаток сна. Именно ночью кожа, как и организм в целом, активно восстанавливается, и при дефиците сна этот процесс нарушается. В результате ухудшается цвет лица, появляются признаки усталости, снижается естественное сияние, и даже эффективные средства работают заметно слабее.

Не менее значимым фактором является хронический стресс. Он влияет на гормональный фон, усиливает воспалительные процессы и ухудшает восстановительные механизмы кожи. В итоге она быстрее теряет тонус и выглядит истощённой.

Существенную роль играет и уровень гидратации организма. Даже при использовании увлажняющих средств кожа может выглядеть обезвоженной: снижается её упругость, появляются мелкие морщины, лицо приобретает «уставший» вид. Кроме того, состояние кожи тесно связано с внутренними ресурсами организма. Дефициты железа, витаминов или белка нередко отражаются на цвете лица, делая его более бледным и неоднородным.

«Иногда причина кроется в самом уходе. Средства могут быть качественными, но не подходить по типу кожи или использоваться в избыточном количестве. Переизбыток активных компонентов, таких как кислоты или ретинол, способен нарушать защитный барьер. В результате кожа становится чувствительной, склонной к покраснениям и теряет здоровый вид», — предупреждает специалист.

Дополнительное влияние оказывает малоподвижный образ жизни. При недостатке физической активности ухудшается кровообращение, кожа получает меньше кислорода и питательных веществ, что также отражается на её внешнем виде. Отдельно стоит отметить воздействие ультрафиолета. Хроническое фотоповреждение постепенно ухудшает текстуру кожи, способствует появлению пигментации, морщин и складок. Эти изменения накапливаются незаметно, но со временем становятся выраженными, особенно у людей со светлыми фототипами.

С возрастом естественные процессы обновления замедляются, снижается выработка коллагена. У женщин эти изменения особенно усиливаются в период менопаузы. В таких условиях одного домашнего ухода может быть недостаточно для поддержания свежего и отдохнувшего вида.

«Важно учитывать, что самостоятельно определить причину «усталой» кожи бывает сложно, так как внешние проявления часто отражают более глубокие процессы. Консультация врача-косметолога позволяет комплексно оценить состояние кожи, выявить возможные ошибки в уходе и при необходимости подобрать дополнительные методы коррекции — от изменения домашнего ухода до профессиональных процедур и консультаций смежных специалистов», — заключила собеседница Life.ru.

