От льда до ретиноловой передозировки: Пять опасных трендов, после которых кожа лица не восстановится

Некоторые уходовые советы из соцсетей, которые люди перенимают в погоне за быстрым эффектом, могут не помочь, а навредить коже. Врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Анна Брыгина рассказала Life.ru о пяти трендах, после которых кожа лица не восстановится.

Мир красоты стремительно меняется, и сегодня как никогда легко поддаться желанию попробовать самые модные и, на первый взгляд, эффективные процедуры. Однако за привлекательной «обложкой» трендов нередко скрываются реальные риски для здоровья кожи. Стремление к идеалу не должно превращаться в эксперимент над собой — цена ошибки может быть слишком высокой. Анна Брыгина Врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология»

Одним из таких трендов стало умывание ледяной водой. Как поясняет эксперт, этот способ часто используют для уменьшения отёков. Однако резкое охлаждение вызывает спазм сосудов, после чего следует их компенсаторное расширение. При постоянном воздействии снижается устойчивость капилляров, что может усиливать проявления купероза и провоцировать сосудистую сетку. Лучше использовать прохладную воду или умеренные контрастные процедуры.

Негативные эффекты может провоцировать и «слоёный пирог» — многослойный уход, когда на кожу последовательно наносят большое количество сывороток и кремов. В таких условиях на поверхности формируется плотное покрытие, которое нарушает нормальный баланс влаги и затрудняет естественные процессы кожи. Это может приводить к раздражениям и высыпаниям.

«Эффективность ухода определяется не количеством слоев, а грамотным подбором средств и их совместимостью — в большинстве случаев достаточно нескольких базовых продуктов», — подчёркивает косметолог.

Собеседница Life.ru также отметила домашнее использование косметики со спикулами. Этот тренд обещает быстрое «обновление» кожи, однако спикулы представляют собой микроскопические иглы, создающие микротравмы. В условиях клиники подобные процедуры проводятся строго контролируемо и стерильно. В домашних условиях невозможно точно регулировать глубину воздействия и обеспечить стерильность, поэтому возникает риск инфицирования, выраженного воспаления, поствоспалительной пигментации и даже рубцевания.

Серьёзные проблемы может вызвать и неправильное применение ретинола. Стремление ускорить результат приводит к нанесению слишком больших доз. При этом ускоренное деление клеток становится хаотичным, нарушаются межклеточные связи, истончается защитный барьер кожи. Фактически возникает состояние, близкое к химическому ожогу: появляется выраженное шелушение, повышается чувствительность к ультрафиолету, возрастает риск пигментации. При этом ретинол остаётся эффективным компонентом, но требует постепенного и контролируемого введения в уход, желательно под наблюдением специалиста.

Парадоксально, но опасным может быть и противоположный тренд — полный отказ от ухода в пользу «естественности». На практике кожа ежедневно сталкивается с агрессивными факторами окружающей среды: загрязнением, пылью, ультрафиолетом. Без очищения эти загрязнения накапливаются, смешиваются с кожным салом и провоцируют воспаления. Отсутствие увлажнения ослабляет защитный барьер, усиливает потерю влаги и делает кожу более уязвимой. В результате она становится тусклой, обезвоженной и быстрее стареет.

«Базовый уход — очищение, увлажнение и фотозащита — остаётся необходимым минимумом для поддержания здоровья кожи», — заключает специалист.

