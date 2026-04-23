Ходите по тонкому льду: Почему один и тот же завтрак годами — это риск даже для здорового человека

Привычка есть один и тот же завтрак годами может ударить по обмену веществ. Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила Life.ru, что организм требует разнообразия уже с утра, иначе часть необходимых веществ просто не поступает.

Эксперт подчёркивает, что даже полезный завтрак не закрывает всех потребностей. Организм нуждается в постоянном поступлении разных элементов. Некоторые — в больших количествах каждый день, другие — в микроскопических дозах, но они тоже необходимы как катализаторы, как ферменты для нормального протекания обменных процессов.

Одни вещества могут поступать не ежедневно, а периодически — например, раз в неделю. Организм способен накапливать их про запас. Но есть и те, которые не накапливаются. В первую очередь это водорастворимые витамины — группы B и витамин C. Они разрушаются, и мы должны получать их каждый день. Иначе метаболические процессы начинают тормозиться.

Иногда дефицит даже какого-то одного компонента вызывает не просто гиповитаминоз (скрытый недостаток), а полноценный авитаминоз. И это возможно даже при условии, что человек прекрасно питается по всем остальным позициям.

«Классический пример — витамин C. Попробуйте полностью убрать его из рациона. При этом можно великолепно питаться: есть самую полезную кашу, яичницу, творог, рыбу, авокадо и вообще любые суперфуды. Но если витамин C не поступает — дело плохо. В буквальном смысле. Потому что без него не синтезируется коллаген, слабеют сосуды, падает иммунитет, и в конечном счёте развивается цинга. Исторически моряки умирали от неё, питаясь мясом и рыбой, но не получая свежих фруктов», — добавила специалист.

Даже если ваш неизменный завтрак объективно полезен (гречневая каша, омлет, творог), он всё равно не покрывает всего спектра микронутриентов. Сегодня организму могло бы пригодиться побольше витамина B12 — а вы съели рис. Завтра нужен антиоксидант лютеин — а вы снова рис. Организм не может сказать голосом, но он сигнализирует: упадком энергии, тягой к сладкому, раздражительностью, утренней слабостью.

При неизменном завтраке необходимо очень жёстко следить за питанием в течение дня, чтобы к вечеру всё равно получить все необходимые компоненты. И даже в этом случае есть риск: водорастворимые витамины не ждут до обеда. Если они не поступили утром, метаболизм в первой половине дня будет вялым.

Всё упирается в простую формулу: чем разнообразнее еда в пределах здорового рациона, тем меньше у организма шансов что-то упустить. Можно годами есть один и тот же завтрак и не умереть. Особенно если добавлять к нему разные обеды и ужины. Но это — работа на грани дефицита. Вы постоянно ходите по тонкому льду: один сбой в питании, и какой-нибудь микроэлемент выпадает.

Разнообразный завтрак — это не прихоть диетологов. Это самая простая и надёжная страховка. Он запускает метаболизм с утра максимально широким набором «инструментов»: витаминов, минералов, аминокислот, антиоксидантов. Поэтому если вы не профессиональный спортсмен с расписанным по секундам рационом и не человек, которому по состоянию здоровья показана жёсткая монодиета, — меняйте завтраки. Сегодня каша с ягодами, завтра яичница с овощами, послезавтра творог с зеленью и орехами. Организм скажет спасибо не словами, а хорошим настроением, стабильной энергией до обеда и отсутствием тяги к вредностям. Елена Соломатина Врач-диетолог

А если добавить к этому ещё и профилактический приём витамина D после зимы — особенно в пасмурную, слякотную весну, когда даже у психически устойчивых людей снижается настроение, — то вы получите не просто питание, а настоящую поддержку всей нервной и обменной системы.

