Мёд, смузи и 10 000 шагов: Главные ловушки ЗОЖ, которые мешают сбросить вес

Многие люди, решившие похудеть, исключают из рациона фастфуд и сладости, переходят на «правильное питание», но стрелка на весах не двигается. Врач-диетолог «СМ-Клиника» Максим Лисовский в беседе с Life.ru назвал три основные причины, почему так происходит.

Самая частая ошибка — убеждение, что полезная еда автоматически низкокалорийна. Даже при «здоровом» рационе можно создать профицит энергии. Парадоксально, но чрезмерное урезание рациона (часто ниже 1200 ккал) также может остановить снижение веса: организм замедляет метаболизм и начинает экономить энергию.

«Часто не учитываются заправки (масло, соусы), «полезные» перекусы (орехи) и жидкие калории (смузи, соки, молочные напитки). При этом, например, фруктоза из соков при избытке может тормозить процессы жиросжигания. На первых этапах важно вести дневник питания и взвешивать продукты в течение 2–3 недель, чтобы объективно оценить калорийность рациона», — пояснил Лисовский.

Даже при отказе от явного «вредного» питания в рационе могут оставаться продукты, замедляющие снижение веса. «Полезные» сладости — мёд, финики, сиропы, фруктоза — по сути являются быстрыми углеводами, вызывающими скачки сахара и аппетита. Обезжиренные продукты часто содержат добавленные сахара и крахмал, имеют высокий гликемический индекс и плохо насыщают. Даже цельнозерновые продукты при избытке могут способствовать набору веса.

Также распространено мнение, что алкоголь — это просто «пустые калории». Однако организм воспринимает его как токсин, который нужно нейтрализовать в первую очередь. Поэтому его переработка становится приоритетной, а процессы жиросжигания на это время замедляются.

Ещё одно распространённое заблуждение — что достаточно просто «меньше есть». На практике при дефиците калорий и низкой физической активности организм начинает терять не только жир, но и мышечную массу. В результате снижается количество мышц, замедляется базовый обмен веществ, уменьшается общий расход энергии, и вес начинает снижаться всё медленнее.

«Даже 10 000 шагов в день — это уровень, достаточный для поддержания здоровья, но не всегда — для снижения веса. Особенно при наличии инсулинорезистентности или возрастных изменений. В таких случаях необходимы силовые нагрузки», — пояснил диетолог.

Отсутствие снижения веса — это не провал, а сигнал к пересмотру стратегии. Если вес стоит, значит, либо дефицит калорий фактически отсутствует, либо организм адаптировался к ограничениям, либо есть гормональные факторы.

Выход — не в голодании, а в балансе: умеренный дефицит калорий, достаточное количество белка, регулярная физическая активность и полноценный сон, поскольку его недостаток повышает уровень кортизола, который мешает снижению веса.

«В сложных случаях оптимальным решением будет консультация специалиста, который поможет скорректировать питание и образ жизни с учётом индивидуальных особенностей организма», — заключил собеседник Life.ru.