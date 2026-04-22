«Уходит не жир, а вода»: Целлофан для похудения признали лохотроном

Похудение с помощью целлофана — это иллюзия, считает врач-диетолог Марина Макиша. Эксперт объяснила, почему популярные товары с маркетплейсов не работают.

Обёртывание целлофаном выводит жидкость из организма. На весах появляется отвес, но жир остаётся на месте. Это создаёт ложное ощущение результата, пояснила диетолог изданию «Москва 24».

Единственный способ сжечь жир — дефицит калорий. Безопасная скорость похудения — 2–4 кг в месяц. Более резкое снижение веса ведёт к потере мышц и быстрому возврату килограммов.

Диетолог рекомендует начать с простого — сократить сладкое и мучное, наладить режим питания. Эффективна система «гарвардской тарелки» — белки, овощи, сложные углеводы и немного жиров в каждом приёме пищи. Макиша подчеркнула, что важнее формировать устойчивые привычки, чем гнаться за быстрым результатом.

