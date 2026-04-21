Виновато солнце: Косметолог рассказала, какие части тела выдают возраст

Возраст женщины можно угадать по трём частям тела: лицу, кистям рук, а также шее и зоне декольте, рассказала в беседе с «Чемпионатом» врач-косметолог Соня Оганесян. Данные области, как отметила медик, всегда на виду и больше всего страдают от ультрафиолета, который разрушает коллаген.

Ни «бабушкины рецепты», ни дорогие кремы, ни самомассаж не остановят процесс старения кожи, они годятся только для поддержки. А вот для реальной коррекции нужны серьёзные инъекционные или аппаратные процедуры. Специалист выделила пять наиболее действенных методик.

Для омоложения всех трёх проблемных зон подходят микроигольчатый РФ-лифтинг, фотоомоложение, биоремоделирование, фракционное лазерное омоложение и плазмотерапия. При сильно выраженных возрастных изменениях на помощь приходит уже пластическая хирургия, подтяжка лица и коррекция контуров тела, заключила медик.